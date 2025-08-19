Стартует раунд Q4 Лиги чемпионов. Пройдут 3 игры: стартовые составы

Вечером 19 августа начинается стадия Q4 квалификации Лиги чемпионов.

В этот игровой день пройдут 3 матча. Обнародованы стартовые составы команд.

🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4

Первые матчи, 19 августа 2025

22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Брюгге (Бельгия)

22:00. Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан)

22:00. Црвена Звезда (Сербия) – Пафос (Кипр)

Инфографика

Стартовые составы