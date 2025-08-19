Лига чемпионов19 августа 2025, 21:07 | Обновлено 19 августа 2025, 21:21
Стартует раунд Q4 Лиги чемпионов. Пройдут 3 игры: стартовые составы
Рейнджерс – Брюгге, Ференцварош – Карабах, Црвена Звезда – Пафос
19 августа 2025, 21:07 | Обновлено 19 августа 2025, 21:21
Вечером 19 августа начинается стадия Q4 квалификации Лиги чемпионов.
В этот игровой день пройдут 3 матча. Обнародованы стартовые составы команд.
🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4
Первые матчи, 19 августа 2025
- 22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Брюгге (Бельгия)
- 22:00. Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан)
- 22:00. Црвена Звезда (Сербия) – Пафос (Кипр)
Стартовые составы
