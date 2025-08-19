Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стартует раунд Q4 Лиги чемпионов. Пройдут 3 игры: стартовые составы
Лига чемпионов
19 августа 2025, 21:07 | Обновлено 19 августа 2025, 21:21
104
0

Стартует раунд Q4 Лиги чемпионов. Пройдут 3 игры: стартовые составы

Рейнджерс – Брюгге, Ференцварош – Карабах, Црвена Звезда – Пафос

19 августа 2025, 21:07 | Обновлено 19 августа 2025, 21:21
104
0
Стартует раунд Q4 Лиги чемпионов. Пройдут 3 игры: стартовые составы
УЕФА

Вечером 19 августа начинается стадия Q4 квалификации Лиги чемпионов.

В этот игровой день пройдут 3 матча. Обнародованы стартовые составы команд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4

Первые матчи, 19 августа 2025

  • 22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Брюгге (Бельгия)
  • 22:00. Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан)
  • 22:00. Црвена Звезда (Сербия) – Пафос (Кипр)

Инфографика

Стартовые составы

По теме:
ВИДЕО. Защитники остановились: в матче Q4 ЛЧ в Глазго забит странный гол
Провал Рейнджеров. Брюгге забил три гола за 20 минут в дебюте матча Q4 ЛЧ
Фенербахче – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига чемпионов стартовые составы Глазго Рейнджерс Брюгге Ференцварош Карабах Агдам Црвена Звезда Пафос
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены даты и время матчей 1/32 финала Кубка Украины 2025/26
Футбол | 19 августа 2025, 21:23 0
Определены даты и время матчей 1/32 финала Кубка Украины 2025/26
Определены даты и время матчей 1/32 финала Кубка Украины 2025/26

Матчи этого раунда пройдут с 22 по 25 августа

Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Футбол | 19 августа 2025, 07:51 84
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение

Украинец присоединился к «ПСЖ»

Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Футбол | 19.08.2025, 01:44
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Црвена Звезда – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 19.08.2025, 19:44
Црвена Звезда – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Црвена Звезда – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Футбол | 19.08.2025, 08:26
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 2
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58 1
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 3
Бокс
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
18.08.2025, 09:34 1
Футбол
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
18.08.2025, 04:19
Футбол
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
18.08.2025, 14:27 95
Футбол
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
18.08.2025, 04:37
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем