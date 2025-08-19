Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Роналду идет форма. Новая домашняя экипировка Аль-Наср 2025/26
Саудовская Аравия
19 августа 2025, 19:08 |
266
0

ФОТО. Роналду идет форма. Новая домашняя экипировка Аль-Наср 2025/26

Комплект выполнен в традиционном желтом цвете

19 августа 2025, 19:08 |
266
0
ФОТО. Роналду идет форма. Новая домашняя экипировка Аль-Наср 2025/26
ФК Аль-Наср

«Аль-Наср» совместно с Adidas официально представил новый комплект формы на сезон 2025/26.

Дизайн выполнен в желтом цвете с черными деталями. На форме размещены логотипы клуба, бренда Adidas и спонсора KAFD. Главным лицом презентации стал капитан команды Криштиану Роналду. Из знакомых лиц также можно увидеть Жоау Феликса и Садио Мане.

Игроки «Аль-Наср» уже успели опробовать новую экипировку в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада», где команда Роналду одержала победу со счетом 2:1. Финал соревнования с участием «Аль-Насра» состоится 23 августа.

ФОТО. Домашний комплект Аль-Наср на сезон 2025/26

По теме:
ВИДЕО. Барселона представила третий комплект формы на сезон 2025/26
ВИДЕО. Удар в пах: за что был удален Мане в матче за Суперкубок
Роналду идет дальше. Аль-Наср с ассистом легенды вышел в финал Суперкубка
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу игровая форма фото adidas
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Футбол | 19 августа 2025, 08:26 3
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге

Против «Осасуны» сыграет Тибо Куртуа

Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Футбол | 18 августа 2025, 21:48 21
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов

Денис Попов близок к переходу в «Уотфорд»

Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок
Футбол | 19.08.2025, 11:44
Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок
Динамо – единственная команда УПЛ без игроков в топ-30 рейтинга обводок
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Футбол | 19.08.2025, 07:51
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Без игрока основы. Известная заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
Футбол | 19.08.2025, 18:06
Без игрока основы. Известная заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
Без игрока основы. Известная заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
18.08.2025, 09:34 1
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 22
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 2
Война
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 2
Футбол
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 11
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем