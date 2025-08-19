ФОТО. Роналду идет форма. Новая домашняя экипировка Аль-Наср 2025/26
Комплект выполнен в традиционном желтом цвете
«Аль-Наср» совместно с Adidas официально представил новый комплект формы на сезон 2025/26.
Дизайн выполнен в желтом цвете с черными деталями. На форме размещены логотипы клуба, бренда Adidas и спонсора KAFD. Главным лицом презентации стал капитан команды Криштиану Роналду. Из знакомых лиц также можно увидеть Жоау Феликса и Садио Мане.
Игроки «Аль-Наср» уже успели опробовать новую экипировку в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада», где команда Роналду одержала победу со счетом 2:1. Финал соревнования с участием «Аль-Насра» состоится 23 августа.
ФОТО. Домашний комплект Аль-Наср на сезон 2025/26
Victory stitched in yellow 🌟👕 pic.twitter.com/H8D2w3OSFo— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 19, 2025
It’s more than a kit. It’s who we are. pic.twitter.com/c6h5MjomN4— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 18, 2025
💛 𝐏𝐑𝐈𝐃𝐄 𝐎𝐅 𝐑𝐈𝐘𝐀𝐃𝐇 💙 pic.twitter.com/RlQqgLoRX6— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 18, 2025
Ronaldo, João Felix, Mane in Al Nassr's new home kit for the 2025/26 season 👕💛— SportyTV (@SportyTV_) August 18, 2025
📸: AlNassr pic.twitter.com/IHZppwQSsD
