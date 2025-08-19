ВИДЕО. Барселона представила третий комплект формы на сезон 2025/26
Экипировка разработана компанией Nike
«Барселона» официально представила третий комплект формы на сезон 2025/26.
Экипировка выполнена в ярком оранжевом цвете с темными акцентами на воротнике, логотипах и рукавах. Ключевым элементом дизайна стал манговый оттенок, который отсылает к памятной форме, в которой «каталонцы» в декабре 2009 года выиграли финал Клубного чемпионата мира. По итогам того года «блауграна» завоевала шесть трофеев: Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА, КЧМ, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
«Барселона» начала новый сезон Ла Лиги с уверенной победой над «Жироной» (3:0). Кроме чемпионства, «каталонцы» в прошлом сезоне также завоевали Кубок и Суперкубок Испании.
ВИДЕО & ФОТО. Третий комплект формы Барселоны на сезон 2025/26
Inspired by the greatness of a winning Barça, we are shaping the future 🧡 pic.twitter.com/OKNaWOJZXw— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2025
🚨🆕 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Barcelona's new 3rd kit for the 2025/26 season. 🟧 pic.twitter.com/zL96LrhYuu— EuroFoot (@eurofootcom) August 19, 2025
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Barcelona have dropped their new third kit for the season. 🧡— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 19, 2025
Rate it out of 10? 👕 pic.twitter.com/NsGcKR0LrT
