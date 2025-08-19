Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Барселона представила третий комплект формы на сезон 2025/26
Испания
19 августа 2025, 18:25
Экипировка разработана компанией Nike

ФК Барселона

«Барселона» официально представила третий комплект формы на сезон 2025/26.

Экипировка выполнена в ярком оранжевом цвете с темными акцентами на воротнике, логотипах и рукавах. Ключевым элементом дизайна стал манговый оттенок, который отсылает к памятной форме, в которой «каталонцы» в декабре 2009 года выиграли финал Клубного чемпионата мира. По итогам того года «блауграна» завоевала шесть трофеев: Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА, КЧМ, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

«Барселона» начала новый сезон Ла Лиги с уверенной победой над «Жироной» (3:0). Кроме чемпионства, «каталонцы» в прошлом сезоне также завоевали Кубок и Суперкубок Испании.

ВИДЕО & ФОТО. Третий комплект формы Барселоны на сезон 2025/26

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
