Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Ингульца и Миная перебрался в чемпионат Кыргызстана
Украина. Первая лига
19 августа 2025, 18:12 | Обновлено 19 августа 2025, 19:28
350
0

Экс-игрок Ингульца и Миная перебрался в чемпионат Кыргызстана

Дмитрий Нагиев будет выступать за клуб «Узгена»

19 августа 2025, 18:12 | Обновлено 19 августа 2025, 19:28
350
0
Экс-игрок Ингульца и Миная перебрался в чемпионат Кыргызстана
ФК Минай

29-летний экспозащитник Ингульца и Миная Дмитрий Нагиев будет выступать в чемпионате Кыргызстана за команду Узген.

Об этом сообщил клуб из Петрова.

Нагиев – воспитанник киевской ДЮСШ-15. Также на юношеском уровне выступал за команду «Княжа» из Счастливого.

В 2012 году стал игроком «Днепра», но за 5 сезонов играл в основном в аренде. В 2017 году перебрался в Азербайджан, где сыграл одну игру за «Карабах». Также не смог зарекомендовать себя в чемпионате Литвы за клуб «Стумбрас».

В 2020 году играл в чемпионате Молдовы за «Динамо-Авто», а затем за азербайджанский «Сумгаит».

После этого Нагиев вернулся в Украину. Выступал за «Ингулец», «Оболонь» и «Минай».

Напомним, закарпатский «Минай» снялся с Первой лиги Украины.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
Не только Зинченко. Арсенал хочет продать шестерых игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков остался без одноклубника. Его продали в Италию
Дмитрий Нагиев Ингулец Минай трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Футбол | 19 августа 2025, 08:26 3
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге

Против «Осасуны» сыграет Тибо Куртуа

Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Футбол | 18 августа 2025, 21:48 21
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов

Денис Попов близок к переходу в «Уотфорд»

Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Футбол | 19.08.2025, 17:33
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
Футбол | 19.08.2025, 00:53
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Футбол | 19.08.2025, 18:25
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 3
Бокс
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
18.08.2025, 01:50
Бокс
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 2
Футбол
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
18.08.2025, 22:04 4
Футбол
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем