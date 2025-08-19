Экс-игрок Ингульца и Миная перебрался в чемпионат Кыргызстана

29-летний экспозащитник Ингульца и Миная Дмитрий Нагиев будет выступать в чемпионате Кыргызстана за команду Узген.

Об этом сообщил клуб из Петрова.

Нагиев – воспитанник киевской ДЮСШ-15. Также на юношеском уровне выступал за команду «Княжа» из Счастливого.

В 2012 году стал игроком «Днепра», но за 5 сезонов играл в основном в аренде. В 2017 году перебрался в Азербайджан, где сыграл одну игру за «Карабах». Также не смог зарекомендовать себя в чемпионате Литвы за клуб «Стумбрас».

В 2020 году играл в чемпионате Молдовы за «Динамо-Авто», а затем за азербайджанский «Сумгаит».

После этого Нагиев вернулся в Украину. Выступал за «Ингулец», «Оболонь» и «Минай».

Напомним, закарпатский «Минай» снялся с Первой лиги Украины.