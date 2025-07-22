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Украина. Первая лига
22 июля 2025, 16:32 | Обновлено 22 июля 2025, 16:36
1314
1

ОФИЦИАЛЬНО. Минай не примет участие в следующем сезоне Первой лиги

Клуб из Закарпатья в предстоящем сезоне Первой лиги мы не увидим

22 июля 2025, 16:32 | Обновлено 22 июля 2025, 16:36
1314
1
ОФИЦИАЛЬНО. Минай не примет участие в следующем сезоне Первой лиги
Минай

«Минай» на своем официальном сайте сообщил о том, что не будет выступать в будущем сезоне Первой лиги:

«Прошло 10 лет со дня основания «Миная». Поверьте, это долгий и трудный путь. За этот период мы успели превратить любительскую команду в участника УПЛ. Совмещали в одном коллективе никому не известных местных воспитанников и настоящих звезд украинского футбола. Приглашали в крошечный поселок великих тренеров. Были аутсайдерами, а творили настоящие сенсации. Открыли для украинского футбола игроков, которые не просто востребованы, а попадают в топ бомбардиров чемпионата. Это были 10 насыщенных лет. Но сейчас мы вынуждены сказать: «До свидания».

В сезоне-2025/26 «Минай» не будет участвовать. Клуб берет паузу из-за финансовых трудностей. Несмотря на войну, украинский футбол не просто живет, а прогрессирует, и выдерживать конкуренцию в борьбе за качественных игроков и тренеров становится финансово тяжело.

Мы благодарим игроков и тренеров, которые вписали свои имена в историю клуба и закарпатского футбола. Жмем руки каждому сотруднику менеджмента. Спасибо всем за бурю эмоций, яркие победы и незабываемый, победный зимний сбор в Турции. Благодарны партнерам, которые двигались с нами и поддерживали.

«Минай» благодарит своих болельщиков! Лучших в Украине. Спасибо за заполненные трибуны, поддержку до финального свистка, яркие перформансы и ощущение вашего присутствия даже в те времена, когда посещение матчей было запрещено. Гордимся фанатами «Миная», которые защищают Украину на фронте. Вы гордость всей страны.

Мы вынуждены прервать нашу историю. Не прогнозируем будущее, но сделаем все от нас зависящее, чтобы вернуться конкурентоспособными», – обращение клуба.

В предстоящем сезоне клуб из Закарпатья должен был выступать в Первой лиге Украины, но финансовые трудности позволили этого делать.

Ранее сообщалось о том, что «Минай» снялся со всех турниров под эгидой ПФЛ.

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Минай Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Минай
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Комментарии 1
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adidas77
Саме на Закарпатті війна максимально відчувається, чи не так??? 
Як уже затрахали ці царьки місцевого розливу, які як хочуть так і коломутять наш футбол...
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