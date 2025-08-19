Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
19 августа 2025, 14:49 | Обновлено 19 августа 2025, 14:59
ФОТО. Названа лучшая и худшая выездная форма команд АПЛ

Лучшей назвали форму Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Ресурс The Athletic вслед за лучшими и худшими домашними формами команд АПЛ назвал и лучшие и худшие выездные формы.

Лучшей признана форма Челси. Интересно, что в рейтинге домашних форм экипировка Синих заняла в рейтинге 20-е место и стала худшей. Сообщается, что эта светлая форма лондонцев отсылает к мощной сборной Венгрии 1950-х годов.

В топ-5 лучших еще вошли выездные формы Эвертона, Лидса, Сандерленда и Манчестер Сити.

А вот худшей названа форма Ньюкасла. Авторы считают, что сама по себе форма нормальная, однако отмечают, что зеленый цвет не имеет никакого отношения к Ньюкаслу, а просто является рекламой владельцев клуба из Саудовской Аравии (зеленый и белый – цвета национального флага).

В топ-5 худших вошли формы Брентфорда, Ноттингем Форест, Кристал Пэлас, Астон Виллы и Фулхэма.

Источник: The Athletic
