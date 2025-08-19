Тренер ЛНЗ рассказал, доволен ли он стартом команды в новом чемпионате

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua оценил выступление своих подопечных на стартовом отрезке чемпионата УПЛ, где они с 7 очками занимают третье место.

«Я не вижу смысла дискутировать на тему, могли ли мы набрать больше очков. Важно, что те, которые уже есть – наши, мы их заслужили. На мой взгляд, это весомый результат, если учесть те довольно существенные кадровые перестановки в межсезонье, изменения в стилистике игры. Ведь ставку начали делать на интенсивность, заточенность на атаку благодаря активности на флангах, а также креативности в центральной зоне на подступах к штрафной площадке соперника.

Очень много внимания уделяем изучению оппонента, его сильных и уязвимых мест и, отталкиваясь от этого, определяемся со стартовым составом. Вот и в последнем календарном поединке – с «Полесьем» передислоцировали стопера Романа Дидика на позицию опорного полузащитника, и он справился с поставленной задачей. Не буду скрывать: после первых матчей – с «Зарей» и «Эпицентром» беспокоило, что нам очень тяжело даются забитые мячи, хотя голевых моментов не было недостатка. Но, как показал поединок с «Полесьем», постепенно лед скрестился. Уже более качественным было завершение атак, пригодились индивидуальные беседы с игроками, отвечающими за наступательные операции.

Впрочем, то, что мы находимся в лидирующей группе, не должно успокаивать. Процесс притирки еще не закончился, и я знаю, над чем нужно работать.

Сезон только набирает обороты, сегодня вот начинаем подготовку к борьбе на втором «фронте» – в Кубке Украины, где нашим первым соперником будет «Пробой». Это еще один вызов для обновленного ЛНЗ. Надеюсь, что до закрытия трансферного «окна» еще усилимся.

Конкуренция всегда способствовала прогрессу. Я не могу сказать, что уже завтра в нашем расположении появится какой-то потенциальный новобранец, но убежден, что наши селекционеры в постоянном поиске».

Ранее сообщалось о том, что стало известно, когда лидер ЛНЗ вернется в строй.