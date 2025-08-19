Украина. Премьер лига19 августа 2025, 13:27 | Обновлено 19 августа 2025, 13:40
Испорченный праздник. Экс-игрок Шахтера провел юбилейный матч в УПЛ
Андрей Кулаков сыграл 100-й поединок в чемпионате Украины
26-летний нападающий «Александрии» Андрей Кулаков сыграл 100-й матч в своей карьере на уровне Украинской Премьер-лиги.
Юбилейной для Андрея стала игра третьего тура чемпионата Украины между «Александрией» и «Металлистом 1925», в которой харьковчане одержали победу со счётом 4:1.
Кулаков провёл на поле 77 минут, однако результативной действия форварду сделать не удалось.
На счету Андрея 11 забитых мячей и 8 результативных передач в 100 матчах Украинской Премьер-лиги.
