Олег СЛОБОДЯН: «Наш футбол возвращается на свое место»

Полузащитник киевской «Оболони» Олег Слободян оценил уровень украинского футбола:

«Я считаю, что потихоньку наш футбол сейчас, даже несмотря на войну, возвращается на свое место. Да, может, мы падаем в рейтингах ФИФА и все такое, но мне кажется, что сейчас, если брать даже УПЛ за последние 3 года, то этот год показывает, что клубы готовы вливать средства. Уровень достаточно хороший.

Конечно, это не то, что было раньше. Мы играли товарищеские матчи против «Динамо» и «Шахтера», играли кубковые матчи против этих двух команд, когда там играли такие исполнители, как Срна, Мхитарян, Дуглас Коста. Конечно, это было классно наблюдать – больше наблюдать, потому что когда ты против них играл...

Сейчас «Динамо» в основном играет молодыми украинскими футболистами и стало чемпионом – это же не просто так. «Шахтер», с другой стороны, вливает огромные средства в иностранных игроков, но они не финишировали так, как финишировало «Динамо». Поэтому я считаю, что это прогресс – особенно для нашей сборной, потому что теперь уже есть из кого выбирать».