Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 02:27 |
Олег СЛОБОДЯН: «Наш футбол возвращается на свое место»

Полузащитник «Оболони» оценил уровень украинского футбола

ФК Оболонь Киев. Олег Слободян

Полузащитник киевской «Оболони» Олег Слободян оценил уровень украинского футбола:

«Я считаю, что потихоньку наш футбол сейчас, даже несмотря на войну, возвращается на свое место. Да, может, мы падаем в рейтингах ФИФА и все такое, но мне кажется, что сейчас, если брать даже УПЛ за последние 3 года, то этот год показывает, что клубы готовы вливать средства. Уровень достаточно хороший.

Конечно, это не то, что было раньше. Мы играли товарищеские матчи против «Динамо» и «Шахтера», играли кубковые матчи против этих двух команд, когда там играли такие исполнители, как Срна, Мхитарян, Дуглас Коста. Конечно, это было классно наблюдать – больше наблюдать, потому что когда ты против них играл...

Сейчас «Динамо» в основном играет молодыми украинскими футболистами и стало чемпионом – это же не просто так. «Шахтер», с другой стороны, вливает огромные средства в иностранных игроков, но они не финишировали так, как финишировало «Динамо». Поэтому я считаю, что это прогресс – особенно для нашей сборной, потому что теперь уже есть из кого выбирать».

По теме:
ФОТО. Игрок Шахтера готовится стать отцом. Ему изменяла бывшая девушка
«Это все эмоции». Экс-арбитр ФИФА – о недовольстве Ротаня судейством
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Мы очень хорошо начали сегодняшнюю игру»
Олег Слободян Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
