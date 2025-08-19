Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это все эмоции». Экс-арбитр ФИФА – о недовольстве Ротаня судейством
Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 00:01 |
«Это все эмоции». Экс-арбитр ФИФА – о недовольстве Ротаня судейством

Мирослав Ступар считает, что вмешательство арбитра VAR было уместным

«Это все эмоции». Экс-арбитр ФИФА – о недовольстве Ротаня судейством
Мирослав Ступар

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua проанализировал действия судейских бригад еще в двух матчах 3 тура УПЛ, в которых к рефери были претензии представителей команд.

«Не буду оригинальным, когда уточню, что на слабый арбитраж, как правило, жалуются команды, которые потерпели поражения. Вот и в текущем туре своего недовольства не скрывали главный тренер «Полесья» и один из руководителей ФК «Полтава».

Поверьте, это все послематчевые эмоции, с течением времени и после просмотра видеозаписи резонансных игровых эпизодов, страсти утихают.

Согласен, Алексей Деревинский мог значительно лучше справиться со своими обязанностями в поединке «Полесье» – ЛНЗ, он допускал ошибки, однако его нельзя обвинять в предвзятости. Взять хотя бы момент на 29-й минуте, который закончился назначением пенальти в ворота житомирской команды. Сначала рефери не заметил нарушения правил и гости собирались подавать угловой. Но после подсказки арбитра VAR Андрея Коваленко изменил свое решение. Потому что после просмотра видеозаписи стало очевидно, что игрок хозяев отставил руку от корпуса и мяч после удара черкащанина попал в руку, а это уже наказывается.

Реализовав 11-метровый, гости материализовали свое игровое преимущество и довели дело до победы.

Сразу два пенальти было назначено в поединке «Кудровка» – «Полтава» и оба в ворота гостей. И если в первом случае рефери Артем Михайлюк воспользовался подсказкой арбитра VAR Владимира Новохатного и после просмотра видеозаписи указал на 11-метровую отметку, то во втором в этом не было необходимости, настолько очевидным был фол в штрафной площади игрока «Полтавы».

Ранее бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий прогнозировал перспективы «Полесья».

Мирослав Ступар Руслан Ротань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Полтава Полесье - ЛНЗ Кудровка Кудровка - Полтава
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
