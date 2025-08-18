Ван Дейк возглавил АПЛ по интересным показателям после первого тура

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 августа 2025, 23:51
Нидерландский защитник помог команде заработать три очка

Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после 1-го тура АПЛ стал лидером по количеству выигранных единоборств и выносов мяча – 13 и 17 соответственно.

15 августа состоялся матч 1-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Борнмут». Встреча завершилась результативной победой хозяев со счетом 4:2.

Оба показателя стали для Вирджила рекордными в одном матче АПЛ за его карьеру. Интересно отметить, что он продемонстрировал лучший процент выигранных дуэлей среди игроков, которые участвовали хотя бы в 10 единоборствах – 92,86%, а 13 из 17 выносов мяча осуществил головой.

Этот поединок стал для нидерландца 235-м в футболке «красных». За это время он отличился 21 голом и 9 результативными передачами.

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Вирджил ван Дейк
