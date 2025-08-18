Ван Дейк возглавил АПЛ по интересным показателям после первого тура
Нидерландский защитник помог команде заработать три очка
Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после 1-го тура АПЛ стал лидером по количеству выигранных единоборств и выносов мяча – 13 и 17 соответственно.
15 августа состоялся матч 1-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Борнмут». Встреча завершилась результативной победой хозяев со счетом 4:2.
Оба показателя стали для Вирджила рекордными в одном матче АПЛ за его карьеру. Интересно отметить, что он продемонстрировал лучший процент выигранных дуэлей среди игроков, которые участвовали хотя бы в 10 единоборствах – 92,86%, а 13 из 17 выносов мяча осуществил головой.
Этот поединок стал для нидерландца 235-м в футболке «красных». За это время он отличился 21 голом и 9 результативными передачами.
17 - Virgil van Dijk made 17 clearances against Bournemouth, 13 of which were headed clearances; both were his most in a single Premier League game for Liverpool, on what was his 235th such appearance. Dominance. pic.twitter.com/s7yT2zFCZs— OptaJoe (@OptaJoe) August 15, 2025
No player won more duels in the Premier League this weekend than Virgil van Dijk.— Squawka (@Squawka) August 17, 2025
◎ 14 duels contested
◉ 13 duels won
He also had the best success rate of any player to contest 10+ duels (92.86%). 💪 pic.twitter.com/JFkNoJs6uL
