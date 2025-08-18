Англия18 августа 2025, 23:37 |
79
0
«Отличная возможность». Доук прокомментировал трансфер в Борнмут
Шотландский вингер прокомментировал трансфер из «Ливерпуля» в «Борнмут»
18 августа 2025, 23:37 |
79
0
Шотландский вингер Бен Доук прокомментировал трансфер из «Ливерпуля» в «Борнмут»:
«Я очень рад быть здесь. Я чувствую, что для меня это подходящий момент и отличная возможность регулярно играть в футбол на высшем уровне. Мне кажется, что это идеальный вариант.
Команда играет в очень красивый футбол. Он быстрый и очень подходит моему стилю игры, поэтому я не мог отказаться от возможности играть здесь».
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» продал вингера в «Борнмут».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 августа 2025, 03:22 2
Илье придется конкурировать с Маркиньосом
Футбол | 18 августа 2025, 23:59 0
Украинец присоединился к «ПСЖ»
Футбол | 18.08.2025, 20:19
Бокс | 18.08.2025, 07:19
Теннис | 18.08.2025, 07:11
Комментарии 0
Популярные новости
18.08.2025, 08:53 15
18.08.2025, 07:53 3
18.08.2025, 04:19
17.08.2025, 13:59 1
17.08.2025, 09:20 2
17.08.2025, 14:26 14
18.08.2025, 14:27 96
18.08.2025, 01:50