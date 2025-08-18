Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
«Отличная возможность». Доук прокомментировал трансфер в Борнмут

Шотландский вингер прокомментировал трансфер из «Ливерпуля» в «Борнмут»

Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Доук

Шотландский вингер Бен Доук прокомментировал трансфер из «Ливерпуля» в «Борнмут»:

«Я очень рад быть здесь. Я чувствую, что для меня это подходящий момент и отличная возможность регулярно играть в футбол на высшем уровне. Мне кажется, что это идеальный вариант.

Команда играет в очень красивый футбол. Он быстрый и очень подходит моему стилю игры, поэтому я не мог отказаться от возможности играть здесь».

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» продал вингера в «Борнмут».

Ливерпуль Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: ФК Борнмут
