«Отличная возможность». Доук прокомментировал трансфер в Борнмут

Шотландский вингер Бен Доук прокомментировал трансфер из «Ливерпуля» в «Борнмут»:

«Я очень рад быть здесь. Я чувствую, что для меня это подходящий момент и отличная возможность регулярно играть в футбол на высшем уровне. Мне кажется, что это идеальный вариант.

Команда играет в очень красивый футбол. Он быстрый и очень подходит моему стилю игры, поэтому я не мог отказаться от возможности играть здесь».

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» продал вингера в «Борнмут».