ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал вингера в Борнмут

«Борнмут» официально объявил о подписании шотландского вингера «Ливерпуля» Бена Доука.

Отмечается, что игрок подписал с клубом контракт на 5 лет. По информации СМИ, 19-летний футболист обошелся «вишням» в 25 миллионов фунтов стерлингов. «Ливерпуль» оставил за собой право обратного выкупа Бена.

В сезоне 2024/25 Бен Доук на правах аренды провел 24 матча за «Мидлсбро», отличившись 3 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

Ранее «Ливерпуль» подписал защитника Джованни Леони.