ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал вингера в Борнмут
Бен Доук сменил клубную прописку
«Борнмут» официально объявил о подписании шотландского вингера «Ливерпуля» Бена Доука.
Отмечается, что игрок подписал с клубом контракт на 5 лет. По информации СМИ, 19-летний футболист обошелся «вишням» в 25 миллионов фунтов стерлингов. «Ливерпуль» оставил за собой право обратного выкупа Бена.
В сезоне 2024/25 Бен Доук на правах аренды провел 24 матча за «Мидлсбро», отличившись 3 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.
Ранее «Ливерпуль» подписал защитника Джованни Леони.
Buzzing ⚡ pic.twitter.com/w8Rj5Kck4Y— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 18, 2025
