Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал вингера в Борнмут
Англия
18 августа 2025, 22:16 | Обновлено 18 августа 2025, 22:17
1026
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал вингера в Борнмут

Бен Доук сменил клубную прописку

18 августа 2025, 22:16 | Обновлено 18 августа 2025, 22:17
1026
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал вингера в Борнмут
ФК Борнмут. Бен Доук

«Борнмут» официально объявил о подписании шотландского вингера «Ливерпуля» Бена Доука.

Отмечается, что игрок подписал с клубом контракт на 5 лет. По информации СМИ, 19-летний футболист обошелся «вишням» в 25 миллионов фунтов стерлингов. «Ливерпуль» оставил за собой право обратного выкупа Бена.

В сезоне 2024/25 Бен Доук на правах аренды провел 24 матча за «Мидлсбро», отличившись 3 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

Ранее «Ливерпуль» подписал защитника Джованни Леони.

По теме:
«Отличная возможность». Доук прокомментировал трансфер в Борнмут
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
«Сам отвезу его». Известный журналист хочет помочь с трансфером Довбика
Ливерпуль Борнмут трансферы трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Борнмут
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда лидер ЛНЗ вернется в строй
Футбол | 18 августа 2025, 22:21 0
Стало известно, когда лидер ЛНЗ вернется в строй
Стало известно, когда лидер ЛНЗ вернется в строй

Мухаррем Яшари был на больничном

Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Футбол | 18 августа 2025, 16:10 13
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски

Одним из фигурантов дела является Владимир Тесля

Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Футбол | 18.08.2025, 03:22
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Футбол | 18.08.2025, 01:32
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 18.08.2025, 07:11
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 13
Футбол
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 5
Футбол
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 43
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 11
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 3
Бокс
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
18.08.2025, 01:50
Бокс
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем