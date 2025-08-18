Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Вторая лига
18 августа 2025, 23:23 | Обновлено 18 августа 2025, 23:36
Экс-президент УПЛ может получить должность в клубе Второй лиги

Опыт Владимира Генинсона может принести пользу киевскому Локомотиву

Известный футбольный функционер Владимир Генинсон, почти полтора года работавший вице-президентом ковалевского «Колоса», может продолжить карьеру в столичном клубе Второй лиги.

Как стало известно Sport.ua, вполне вероятен альянс 49-летнего специалиста с второлиговым киевским «Локомотивом».

До появления в «Колосе» Генинсон на протяжении двух лет работал на аналогичной должности в одесском «Черноморце», откуда ушел в декабре 2023 года.

Еще раньше Владимир Генинсон работал президентом Украинской Премьер-лиги.

Владимир Генинсон чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига вице-президент Колос Ковалевка Локомотив Киев инсайд Вторая лига Украины
