Экс-президент УПЛ может получить должность в клубе Второй лиги

Известный футбольный функционер Владимир Генинсон, почти полтора года работавший вице-президентом ковалевского «Колоса», может продолжить карьеру в столичном клубе Второй лиги.

Как стало известно Sport.ua, вполне вероятен альянс 49-летнего специалиста с второлиговым киевским «Локомотивом».

До появления в «Колосе» Генинсон на протяжении двух лет работал на аналогичной должности в одесском «Черноморце», откуда ушел в декабре 2023 года.

Еще раньше Владимир Генинсон работал президентом Украинской Премьер-лиги.