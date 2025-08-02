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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ прекратил сотрудничество с топ-менеджером
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 14:05 |
849
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ прекратил сотрудничество с топ-менеджером

Вице-президент футбольного клуба «Колос» (Ковалевка) Владимир Генинсон покинул свою должность

02 августа 2025, 14:05 |
849
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ прекратил сотрудничество с топ-менеджером
ФК Колос Ковалевка. Владимир Генинсон

Вице-президент футбольного клуба «Колос» (Ковалевка) Владимир Генинсон покинул свой пост – об этом сообщили на официальном сайте команды.

«Семья «Колос» искренне благодарна Владимиру Генинсону за сотрудничество, поддержку и совместную работу по развитию клуба. Вы стали важной частью нашей команды – той, которая объединяет не только на поле, но и за его пределами.

Мы ценим ваш вклад, стратегическое видение, человечность и преданность делу. Вместе нам удалось реализовать немало важных проектов и пройти этапы, которые сделали «Колос» сильнее», – сообщили в клубе.

С 2016 по 2018 год Генинсон был президентом Украинской Премьер-лиги, затем работал в структуре одесского «Черноморца» (2021-23). В феврале прошлого года функционер присоединился к «Колосу», где находился до 2 августа.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Владимир Генинсон
Николай Титюк Источник: ФК Колос Ковалевка
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