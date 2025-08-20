Испания20 августа 2025, 01:34 |
173
0
Луиш Фигу назвал лучшие трансферы, которые сделали Реал и Барселона
Обладатель Золотого мяча выделил Трента Александра-Арнольда и Маркуса Решфорда
20 августа 2025, 01:34 |
173
0
Обладатель Золотого мяча 2000 года и легенда сборной Португалии Луиш Фигу назвал лучшие трансферы, которые совершили титулованные испанские команды «Реал» Мадрид и каталонская «Барселона» в текущее трансферное окно.
«Мне очень понравились подписания Трента Александра-Арнольда и Маркуса Решфорда», – сказал Луиш Фигу.
Ранее легендарный португальский футболист Луиш Фигу назвал трех главных претендентов на Золотой мяч 2025. Три главных претендента по мнению португальца это Витинья, Ламин Ямаль и Усман Дембеле.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 августа 2025, 21:31 12
«Эпицентр» арендовал нападающего «Динамо»
Футбол | 19 августа 2025, 19:44 10
Поединок состоится 19 августа в 22:00 по Киеву
Бокс | 19.08.2025, 07:03
Футбол | 19.08.2025, 12:31
Футбол | 20.08.2025, 02:46
Комментарии 0
Популярные новости
18.08.2025, 08:53 19
18.08.2025, 03:22 2
18.08.2025, 07:11 2
18.08.2025, 09:00 2
18.08.2025, 01:32 2
19.08.2025, 07:51 86
18.08.2025, 01:50
18.08.2025, 04:37