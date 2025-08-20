Луиш Фигу назвал лучшие трансферы, которые сделали Реал и Барселона

Обладатель Золотого мяча 2000 года и легенда сборной Португалии Луиш Фигу назвал лучшие трансферы, которые совершили титулованные испанские команды «Реал» Мадрид и каталонская «Барселона» в текущее трансферное окно.

«Мне очень понравились подписания Трента Александра-Арнольда и Маркуса Решфорда», – сказал Луиш Фигу.

Ранее легендарный португальский футболист Луиш Фигу назвал трех главных претендентов на Золотой мяч 2025. Три главных претендента по мнению португальца это Витинья, Ламин Ямаль и Усман Дембеле.