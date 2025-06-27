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27 июня 2025, 04:55 |
134
0

Луиш Фигу рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч 2025

Легендарный португалец выделил трех футболистов

27 июня 2025, 04:55 |
134
0
Луиш Фигу рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Фигу

Легендарный португальский футболист Луиш Фигу назвал трех главных претендентов на Золотой мяч 2025.

«Не думаю, что клубный чемпионат мира окажет какое-то влияние на Золотой мяч. На мой взгляд, три главных претендента это Витинья, Ламин Ямаль и Усман Дембеле.

Витинья имеет хорошие шансы на победу, но здесь все будет зависеть от людей, которые голосуют», – сказал Луиш Фигу.

Ранее легенда каталонской «Барселоны» Деку назвал главных фаворитов на Золотой мяч 2025 года. Деку назвал двух игроков «Барселоны» и двух игроков «ПСЖ».

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Луиш Фигу Ламин Ямаль Усман Дембеле Витинья (ПСЖ) Золотой мяч
Дмитрий Олейник Источник: AS
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