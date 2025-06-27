Луиш Фигу рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч 2025

Легендарный португальский футболист Луиш Фигу назвал трех главных претендентов на Золотой мяч 2025.

«Не думаю, что клубный чемпионат мира окажет какое-то влияние на Золотой мяч. На мой взгляд, три главных претендента это Витинья, Ламин Ямаль и Усман Дембеле.

Витинья имеет хорошие шансы на победу, но здесь все будет зависеть от людей, которые голосуют», – сказал Луиш Фигу.

Ранее легенда каталонской «Барселоны» Деку назвал главных фаворитов на Золотой мяч 2025 года. Деку назвал двух игроков «Барселоны» и двух игроков «ПСЖ».