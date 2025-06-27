Луиш Фигу рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч 2025
Легендарный португалец выделил трех футболистов
Легендарный португальский футболист Луиш Фигу назвал трех главных претендентов на Золотой мяч 2025.
«Не думаю, что клубный чемпионат мира окажет какое-то влияние на Золотой мяч. На мой взгляд, три главных претендента это Витинья, Ламин Ямаль и Усман Дембеле.
Витинья имеет хорошие шансы на победу, но здесь все будет зависеть от людей, которые голосуют», – сказал Луиш Фигу.
Ранее легенда каталонской «Барселоны» Деку назвал главных фаворитов на Золотой мяч 2025 года. Деку назвал двух игроков «Барселоны» и двух игроков «ПСЖ».
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