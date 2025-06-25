Легенда Барселоны назвал четырех игроков, которые заслужили Золотой мяч

Легенда каталонской «Барселоны» Деку назвал главных фаворитов на Золотой мяч 2025 года. Деку назвал двух игроков «Барселоны» и двух игроков «ПСЖ».

«Кто заслужил Золотой мяч? По моему мнению, это Рафинья, Ламин Ямаль, Витинья и Усман Дембеле», – отметил Деку.

Ранее известный портал TNT обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025. Впервые за долгое время сменился лидер. Им стал хавбек «ПСЖ» Витинья, который выиграл с парижанами требл, а со сборной Португалии Лигу наций.