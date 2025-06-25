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  4. Легенда Барселоны назвал четырех игроков, которые заслужили Золотой мяч
Испания
25 июня 2025, 01:36 |
25
0

Легенда Барселоны назвал четырех игроков, которые заслужили Золотой мяч

Деку сделал свой выбор

25 июня 2025, 01:36 |
25
0
Легенда Барселоны назвал четырех игроков, которые заслужили Золотой мяч
Ballon d'Or

Легенда каталонской «Барселоны» Деку назвал главных фаворитов на Золотой мяч 2025 года. Деку назвал двух игроков «Барселоны» и двух игроков «ПСЖ».

«Кто заслужил Золотой мяч? По моему мнению, это Рафинья, Ламин Ямаль, Витинья и Усман Дембеле», – отметил Деку.

Ранее известный портал TNT обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025. Впервые за долгое время сменился лидер. Им стал хавбек «ПСЖ» Витинья, который выиграл с парижанами требл, а со сборной Португалии Лигу наций.

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Деку Рафинья Диас Ламин Ямаль Витинья (ПСЖ) Усман Дембеле Золотой мяч Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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