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22 июня 2025, 00:30 |
1522
3

Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й

Лидером списка стал Витинья

22 июня 2025, 00:30 |
1522
3
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Ballon d'Or

Известный портал TNT обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.

Впервые за долгое время сменился лидер. Им стал хавбек «ПСЖ» Витинья, который выиграл с парижанами требл, а со сборной Португалии Лигу наций.

На вторую позицию сместился Усман Дембеле из «ПСЖ», а звезда «Барселоны» Ламин Ямаль теперь третий.

В пятерку рейтинга также попали Рафинья и португальский фулбек «ПСЖ» Нуну Мендеш.

Звезда «Реала» Киллиан Мбаппе занял в рейтинге девятую строчку, опередив грузина Хвичу Кварацхелию.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025

  1. Витинья («ПСЖ»)
  2. Усман Дембеле («ПСЖ»)
  3. Ламин Ямаль («Барселона»)
  4. Рафинья Диас («Барселона»)
  5. Нуну Мендеш («ПСЖ»)
  6. Ашраф Хакими («ПСЖ»)
  7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
  8. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)
  9. Киллиан Мбаппе («Реал»)
  10. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»)
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Витинья (ПСЖ) Хвича Кварацхелия рейтинг Золотой мяч Усман Дембеле Килиан Мбаппе Рафинья Диас Нуну Мендеш Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник Источник: TNT Sports
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Комментарии 3
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Перший Серед Рівних
Да ну це жарт якийсь. Кожного із цієї десятки я б поставив однозначно вище за нього. Не дадуть йому ЗМ.
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0
Джей Гетсбі
Повний фарс,а не нагорода🤦
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0
DK02
А віддадуть все одно гному. 
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-2
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