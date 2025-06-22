Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Лидером списка стал Витинья
Известный портал TNT обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.
Впервые за долгое время сменился лидер. Им стал хавбек «ПСЖ» Витинья, который выиграл с парижанами требл, а со сборной Португалии Лигу наций.
На вторую позицию сместился Усман Дембеле из «ПСЖ», а звезда «Барселоны» Ламин Ямаль теперь третий.
В пятерку рейтинга также попали Рафинья и португальский фулбек «ПСЖ» Нуну Мендеш.
Звезда «Реала» Киллиан Мбаппе занял в рейтинге девятую строчку, опередив грузина Хвичу Кварацхелию.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025
- Витинья («ПСЖ»)
- Усман Дембеле («ПСЖ»)
- Ламин Ямаль («Барселона»)
- Рафинья Диас («Барселона»)
- Нуну Мендеш («ПСЖ»)
- Ашраф Хакими («ПСЖ»)
- Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)
- Киллиан Мбаппе («Реал»)
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ»)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер уверен, что в Житомире можно добиваться больших результатов
Ожидается, что Владислав Ванат перейдет из «Динамо» в «Сандерленд»