Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й

Известный портал TNT обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.

Впервые за долгое время сменился лидер. Им стал хавбек «ПСЖ» Витинья, который выиграл с парижанами требл, а со сборной Португалии Лигу наций.

На вторую позицию сместился Усман Дембеле из «ПСЖ», а звезда «Барселоны» Ламин Ямаль теперь третий.

В пятерку рейтинга также попали Рафинья и португальский фулбек «ПСЖ» Нуну Мендеш.

Звезда «Реала» Киллиан Мбаппе занял в рейтинге девятую строчку, опередив грузина Хвичу Кварацхелию.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025