ВИДЕО. После тревоги забил Будковский. Заря снова отстает на один мяч

На 63-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги. Команды пошли на вынужденный перерыв по счету 1:3 в пользу «Кривбасса».

После возобновления игры «Заря» сразу же пошла в атаку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 69-й минуте подачу с углового замкнул Будковский, оформивший в матче дубль.