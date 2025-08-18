Украина. Премьер лига18 августа 2025, 20:02 |
ВИДЕО. После тревоги забил Будковский. Заря снова отстает на один мяч
Очень результативным показался матч между Зарей и Кривбассом.
18 августа 2025, 20:02 |
На 63-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги. Команды пошли на вынужденный перерыв по счету 1:3 в пользу «Кривбасса».
После возобновления игры «Заря» сразу же пошла в атаку.
На 69-й минуте подачу с углового замкнул Будковский, оформивший в матче дубль.
