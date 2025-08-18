Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. После тревоги забил Будковский. Заря снова отстает на один мяч
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 20:02 |
ВИДЕО. После тревоги забил Будковский. Заря снова отстает на один мяч

Очень результативным показался матч между Зарей и Кривбассом.

ФК Заря

На 63-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги. Команды пошли на вынужденный перерыв по счету 1:3 в пользу «Кривбасса».

После возобновления игры «Заря» сразу же пошла в атаку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 69-й минуте подачу с углового замкнул Будковский, оформивший в матче дубль.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Заря - Кривбасс Филипп Будковский
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Комментарии
