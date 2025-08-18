Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Заря не реализовала выход 4 в 1. Суперсейв от Кемкина
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 18:53 |
277
0

ВИДЕО. Заря не реализовала выход 4 в 1. Суперсейв от Кемкина

Луганская команда уступает «Кривбассу» со счетом 0:2.

18 августа 2025, 18:53 |
277
0
ВИДЕО. Заря не реализовала выход 4 в 1. Суперсейв от Кемкина
ФК Заря

Луганская «Заря» пропустила от «Кривбасса» дважды за 16 минут.

Но на 18 могла бы сократить отставание.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Виктора Скрипника провели контратаку и сделали выход 4 в 1. Мичин сделал передачу на Будковского, а тот с близкого расстояния не обыграл Кемкина.

По теме:
ВИДЕО. Будковский реабилитировался. Заря отыграла один гол
Юрий ВИРТ: «Ничейный счет с Ингульцом все-таки справедлив»
Василий КОБИН: «Такие матчи нужно доводить до логического завершения»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Заря - Кривбасс
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Футбол | 17 августа 2025, 23:43 42
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом

Единственный в матче гол для гостей забил Витинья

Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Футбол | 18 августа 2025, 06:23 20
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует

С 15 по 18 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги

«Элегантный и хладнокровный». Во Франции оценили дебют Забарного за ПСЖ
Футбол | 18.08.2025, 18:31
«Элегантный и хладнокровный». Во Франции оценили дебют Забарного за ПСЖ
«Элегантный и хладнокровный». Во Франции оценили дебют Забарного за ПСЖ
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Футбол | 18.08.2025, 14:27
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Футбол | 18.08.2025, 03:22
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
17.08.2025, 09:00 4
Война
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
16.08.2025, 22:05 1
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем