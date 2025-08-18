ВИДЕО. Заря не реализовала выход 4 в 1. Суперсейв от Кемкина

Луганская «Заря» пропустила от «Кривбасса» дважды за 16 минут.

Но на 18 могла бы сократить отставание.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Виктора Скрипника провели контратаку и сделали выход 4 в 1. Мичин сделал передачу на Будковского, а тот с близкого расстояния не обыграл Кемкина.