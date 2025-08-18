Дарья Снигур – Симона Вальтерт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации US Open 2025
В ночь на 19 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 177) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2025.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Швейцарии Симоны Вальтерт (WTA 129). Поединок состоится пятым запуском на корте №8 после игры Галарно – Призмич. Ориентировочное время начала матча – 00:00 по Киеву.
Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Дарьи.
Победительница противостояния во втором круге отбора поборется либо против Лорен Дэвис, либо против Хины Инуэ.
