24-й сезон в АПЛ. Ветеран английского футбола не останавливается
Матч против «Фулгема» стал для Милнера 639-м в Премьер-лиге
Английский хавбек «Брайтона» Джеймс Милнер проводит свой 24-й сезон подряд в Премьер-лиге.
16 августа состоялся поединок 1-го тура чемпионата Англии между командами «Брайтон» и «Фулхэм». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
Для Милнера эта игра стала 639-й в соревновании. По количеству матчей в Премьер-лиге он уступает только Гарету Барри (653). Существует большая вероятность, что англичанин побьет рекорд уже в этом сезоне.
Интересно, что Милнер стал единственным футболистом 1980-х годов рождения, который вышел на поле в субботу. Для сравнения: 21% игроков (31 из 150), которые 16 августа участвовали в матчах АПЛ, еще даже не родились, когда Джеймс дебютировал в соревновании (10 ноября 2002).
Еще одним интересным фактом является то, что 39-летний Милнер старше главного тренера «Брайтона» Фабиана Гюрцелера (32) на 7 лет.
James Milner has now played in 24 consecutive Premier League seasons 🍷— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 17, 2025
He's only 15 games away from taking the all-time appearance record 👀 pic.twitter.com/NV4Ta8ceOr
21% - James Milner was the only outfield player born in the 1980s to appear in the Premier League yesterday, while 21% of the other players (31/150) who featured on Saturday weren't even born when he debuted on 10 November 2002 for Leeds. Veteran. pic.twitter.com/E0MrtJD9ty— OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2025
A reminder that at 39, James Milner is seven years OLDER than his manager, Brighton's current boss Fabian Hürzeler 😅 pic.twitter.com/m3JlJzjI2y— OneFootball (@OneFootball) August 18, 2025
