Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 24-й сезон в АПЛ. Ветеран английского футбола не останавливается
Англия
18 августа 2025, 18:32 |
334
0

24-й сезон в АПЛ. Ветеран английского футбола не останавливается

Матч против «Фулгема» стал для Милнера 639-м в Премьер-лиге

18 августа 2025, 18:32 |
334
0
24-й сезон в АПЛ. Ветеран английского футбола не останавливается
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Милнер

Английский хавбек «Брайтона» Джеймс Милнер проводит свой 24-й сезон подряд в Премьер-лиге.

16 августа состоялся поединок 1-го тура чемпионата Англии между командами «Брайтон» и «Фулхэм». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Для Милнера эта игра стала 639-й в соревновании. По количеству матчей в Премьер-лиге он уступает только Гарету Барри (653). Существует большая вероятность, что англичанин побьет рекорд уже в этом сезоне.

Интересно, что Милнер стал единственным футболистом 1980-х годов рождения, который вышел на поле в субботу. Для сравнения: 21% игроков (31 из 150), которые 16 августа участвовали в матчах АПЛ, еще даже не родились, когда Джеймс дебютировал в соревновании (10 ноября 2002).

Еще одним интересным фактом является то, что 39-летний Милнер старше главного тренера «Брайтона» Фабиана Гюрцелера (32) на 7 лет.

По теме:
Челси выпустил на поле англичанина, который был в шаге от клубного рекорда
ОФИЦИАЛЬНО. Ромеро продлил контракт с Тоттенхэмом
В Европе подтвердили слухи о трансфере игрока молодежной сборной Украины
Фулхэм чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Джеймс Милнер статистика Гарет Барри
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Футбол | 18 августа 2025, 03:22 1
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина

Илье придется конкурировать с Маркиньосом

Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Футбол | 18 августа 2025, 06:23 20
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует

С 15 по 18 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги

Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Футбол | 17.08.2025, 23:43
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Футбол | 18.08.2025, 14:27
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Рома приняла решение о будущем Довбика. Было предложение трансфера
Футбол | 18.08.2025, 18:46
Рома приняла решение о будущем Довбика. Было предложение трансфера
Рома приняла решение о будущем Довбика. Было предложение трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 2
Бокс
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 1
Бокс
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 5
Футбол
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 13
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем