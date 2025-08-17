Англия17 августа 2025, 02:21 | Обновлено 17 августа 2025, 02:22
Брайтон – Фулхэм – 1:1. Утрачена победа хозяев. Видео голов и обзор
Команды встретились в первом туре Английской Премьер-лиги
16 августа в матче первого тура нового сезона АПЛ встретились «Брайтон» и «Фулхэм».
Команды провели равный поединок, но хозяева поля были близки к победе.
Игроки Брайтона открыли счет на 55-й минуте. Голы забил с пенальти – Мэтт О'Райли.
Хозяева уже готовы были праздновать победу, но на 90+7 минуте Родригу Мунис замкнул навесную передачу с углового. В итоге ничья – 1:1.
Английская Премьер-лига. 1-й тур
Брайтон – Фулхэм – 1:1
Голы: О'Ралли, 55 (пенальти) – Родригу Муниз, 90+7
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Мунис (Фулхэм).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Мэтт О’Райли (Брайтон).
