Брайтон – Фулхэм – 1:1. Утрачена победа хозяев. Видео голов и обзор

16 августа в матче первого тура нового сезона АПЛ встретились «Брайтон» и «Фулхэм».

Команды провели равный поединок, но хозяева поля были близки к победе.

Игроки Брайтона открыли счет на 55-й минуте. Голы забил с пенальти – Мэтт О'Райли.

Хозяева уже готовы были праздновать победу, но на 90+7 минуте Родригу Мунис замкнул навесную передачу с углового. В итоге ничья – 1:1.

Английская Премьер-лига. 1-й тур

Брайтон – Фулхэм – 1:1

Голы: О'Ралли, 55 (пенальти) – Родригу Муниз, 90+7

Видео голов и обзор матча