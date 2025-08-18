Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Критики Ротаня сейчас на коне»
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 16:37 | Обновлено 18 августа 2025, 16:47
990
3

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Критики Ротаня сейчас на коне»

Бывший защитник сборной Украины верит, что «Полесье» вскоре найдет свою игру

ФК Полесье. Руслан Ротань

После вылета «Александрии» из Лиги конференций, борьбу в еврокубках от Украины продолжают «Динамо», «Шахтер» и «Полесье». И если у динамовцев и «горняков» дела на двух фронтах с горем пополам, но идут, то житомиряне столкнулись с проблемой. Команда прошла два квалификационных раунда Лиги конференций, а вот в чемпионате подопечные Руслана Ротаня уже проиграли два поединка кряду в трех стартовых турах.

О причинах этих осечек эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий.

– Артем, на ваш взгляд, в чем причина не совсем удачных результатов «Полесья» на старте сезона?
– Какой бы ни была финансовая составляющая у житомирской команды, есть опыт, точнее, его отсутствие у многих футболистов «Полесья», играя каждые три-четыре дня. Плюс негативное влияние создают постоянные переезды. Игроки практически не имеют времени на восстановление.

Допустим, в индивидуально плане футболисты ЛНЗ не превосходит в классе игроков «Полесья», но команда Виталия Пономарева целенаправленно готовилась к этому противостоянию, а вот житомиряне вышли на игру, по сути, с колес. Поэтому превосходство черкасской команды ощущалось.

Сейчас критики Руслана Ротаня на коне, мол, команда в новом сезоне сыграла семь матчей и потерпела четыре поражения, но я уверен, что тренерскому штабу нужно еще немного времени для того, чтобы игроки полностью приняли требования главного тренера. Тогда и результаты у «Полесья» пойдут вверх. Здесь тоже, как и в случае с «Александрией» футболистам нужно собрать все силы в кулак и как можно быстрее пройти этот переходной период.

Также сейчас необходимо забыть поражение от ЛНЗ и готовится к «Фиорентине», поскольку в чемпионате еще можно все наверстать, а вот в еврокубках такой возможности может и не быть.

– То есть, победа над итальянцами в Лиге конференций перечеркнет печаль от поражений в чемпионате?
– Конечно. В УПЛ сыграно все три тура, вся борьба впереди. Много команд удивляют. Та же «Оболонь», которая зачастую после трех туров была в подвале турнирной таблице, сейчас набрала уже семь баллов. Удивили и «Карпаты».

– Со знаком минус?
– Да. Хотя у них и соперники была сложнее. Но и львовяне все еще могут наверстать, поскольку у них стоит задача бороться за попадание в еврокубки.

– Несмотря на то, что «Полесье» возглавил новый тренер, эта команда все равно находится в числе претендентов на призовые места. А кто еще, по вашему мнению, способен, если и не составить конкуренцию «Динамо» и «Шахтеру», но быть где-то рядом?
– Опять же, по ходу сезона многое может поменяться, но если говорить о старте, то мне нравится «Колос», ЛНЗ, которому Виталий Пономарев уже поставил неплохую игру. Пока остановлюсь на этих командах.

По теме:
МОНТЕЛЛА: «Арда Туран? Из Италии связывались со мной по поводу него»
Максим ФЕЩУК: «Командные действия в атаке нуждаются в улучшении»
Стало известно, сколько может заплатить Шахтер за Педро Габриэля
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
micha(ZAKARPATTJA)
Блін, що в біатлоні, що тут. То не встигли відпочити, то ще мало матчів не зібралися.
Ответить
+1
Arera
Критики забарного тоже!
Ответить
0
LexХХХ
В Олександрії ж він давав результат. Саме головне, щоб президент клубу вірив в нього і допомагав.
Ответить
0
