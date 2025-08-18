Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 16:10 |
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски

Одним из фигурантов дела является Владимир Тесля

18 августа 2025, 16:10 |
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Суд арестовал имущество бывшего вице-президента и технического директора житомирского «Полесья» по делу о «злоупотреблении доверием и обмане с целью завладения денежными средствами президента Житомирского футбольного клуба «Полесье» на сумму более 220 тысяч долларов США».

Имя главного фигуранта дела не называется, но из постановления Печерского районного суда Киева становится понятно, что речь идет о Владимире Тесле. В частности, это подтверждает описание лица и должности, на которых он работал в клубе, а также изъятый во время обыска чехол для телефона с надписью «Volodymyp TESLYA»:

«Также в период с 2 января 2024 года по 29 января 2025 года в ООО «ФК «Полесье» работал ЛИЦО_7 (с 02.01.2024 по 11.06.2024 в должности спортивного директора, с 12.06.2024 по 29.01.2025 в должности вице-президента клуба). В обязанности указанных работников входило, в частности, формирование команд Футбольного клуба «Полесье», подбор игроков и сопровождение их трансферов».

Список вещей, которые были обнаружены и изъяты во время обыска:

Владимир Тесля Геннадий Буткевич Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу суд арест
Дмитрий Вус Источник: Єдиний державний реєстр судових рішень
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Шевченко
Нехай у палкі проведуть обшук, наскільки вона ахметку нагріла ))
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Richard Lewis
Кожен раз дивишся на вбрання пана Буткевіча і розумієш: почуття стилю за жодні гроші не купиш 
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
