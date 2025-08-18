Легендарный нападающий уничтожил Исака за бойкот поединков Ньюкасла

Бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прошёлся с критикой по шведскому нападающему Александеру Исаку, который устроил бойкот «Ньюкаслу».

Футболист отказался выступать за свой клуб, несмотря на действующий контракт на три года, из-за желания перейти в «Ливерпуль».

«Ньюкасл» позволил игроку тренироваться на клубной базе, однако «сороки» не рассчитывают на форварда в первых турах АПЛ.

«Отказ тренироваться значительно усложнит его возвращение на поле. Здесь вопрос доверия – он движется по неправильному пути. Возможно, ему дают плохие советы. Клуб, который пытается его подписать, в данном случае «Ливерпуль», должен задуматься: действительно ли это тот игрок, которого они хотят. Игрок, который бросает партнёров и большой клуб. Это хорошая возможность, но её нужно правильно использовать.

Есть правильный и неправильный способ это делать. Когда я в своё время просил об уходе, то никогда не отказывался тренироваться или играть.

Сегодня игроки отдают всё ради клуба и болельщиков, а мы видим другого футболиста, который отказывается выходить на поле, имея ещё три года контракта и зарплату более 100 тысяч фунтов в неделю. Так нельзя поступать», – сказал Руни.