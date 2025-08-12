Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Исак бунтует. Не будет играть, пока его не продадут в Ливерпуль
Англия
12 августа 2025, 13:59 | Обновлено 12 августа 2025, 14:19
Исак бунтует. Не будет играть, пока его не продадут в Ливерпуль

Ньюкасл оказался в сложной ситуации

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Форвард Александер Исак сообщил Ньюкаслу, что не собирается ни тренироваться, ни играть, пока его не продут в Ливерпуль.

Шведский игрок считает, что его период в составе Ньюкасла завершен, поэтому требует переход в состав чемпиона Англии, который ранее предложил около 110 миллионов фунтов.

Однако Сороки отказались от продажи, требуя 150 миллионов. Ливерпуль на эти условия не идет.

Исак, который последние сезоны является ключевым игроком Ньюкасла, заявил, что не собирается играть в матче 1-го тура АПЛ против Астон Виллы 16 августа.

