Исак бунтует. Не будет играть, пока его не продадут в Ливерпуль
Ньюкасл оказался в сложной ситуации
Форвард Александер Исак сообщил Ньюкаслу, что не собирается ни тренироваться, ни играть, пока его не продут в Ливерпуль.
Шведский игрок считает, что его период в составе Ньюкасла завершен, поэтому требует переход в состав чемпиона Англии, который ранее предложил около 110 миллионов фунтов.
Однако Сороки отказались от продажи, требуя 150 миллионов. Ливерпуль на эти условия не идет.
Исак, который последние сезоны является ключевым игроком Ньюкасла, заявил, что не собирается играть в матче 1-го тура АПЛ против Астон Виллы 16 августа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья назвал «Пари Сен-Жермен» лучшим клубом мира
Горняки считают, что мяч был забит с нарушением правил