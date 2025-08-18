Не будет одноклубником Довбика. Вингер Манчестер Юнайтед отказал Роме

25-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо отказался переходить в «Рому».

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Санчо отказал «Роме», предлагавшей футболисту контракт до 2030 года с зарплатой в 5 миллионов евро в год.

Форвард зарабатывает вдвое больше у «Манчестер Юнайтед» и имеет действующий контракт до лета 2026 года. Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим заинтересован в том, чтобы Санчо покинул команду в этом сезоне.

В прошлом сезоне Санчо выступал на правах аренды за лондонский «Челси». В общей сложности провел за «пенсионеров» 42 матча и забил 5 мячей.

Ранее стало известно, что Рома сделала предложение Санчо.