Не будет одноклубником Довбика. Вингер Манчестер Юнайтед отказал Роме
Джейдон Санчо получил предложение с зарплатой в 5 миллионов в год
25-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо отказался переходить в «Рому».
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Санчо отказал «Роме», предлагавшей футболисту контракт до 2030 года с зарплатой в 5 миллионов евро в год.
Форвард зарабатывает вдвое больше у «Манчестер Юнайтед» и имеет действующий контракт до лета 2026 года. Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим заинтересован в том, чтобы Санчо покинул команду в этом сезоне.
В прошлом сезоне Санчо выступал на правах аренды за лондонский «Челси». В общей сложности провел за «пенсионеров» 42 матча и забил 5 мячей.
Ранее стало известно, что Рома сделала предложение Санчо.
