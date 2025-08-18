Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не будет одноклубником Довбика. Вингер Манчестер Юнайтед отказал Роме
Англия
18 августа 2025, 14:49 | Обновлено 18 августа 2025, 14:50
374
0

Не будет одноклубником Довбика. Вингер Манчестер Юнайтед отказал Роме

Джейдон Санчо получил предложение с зарплатой в 5 миллионов в год

18 августа 2025, 14:49 | Обновлено 18 августа 2025, 14:50
374
0
Не будет одноклубником Довбика. Вингер Манчестер Юнайтед отказал Роме
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо отказался переходить в «Рому».

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Санчо отказал «Роме», предлагавшей футболисту контракт до 2030 года с зарплатой в 5 миллионов евро в год.

Форвард зарабатывает вдвое больше у «Манчестер Юнайтед» и имеет действующий контракт до лета 2026 года. Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим заинтересован в том, чтобы Санчо покинул команду в этом сезоне.

В прошлом сезоне Санчо выступал на правах аренды за лондонский «Челси». В общей сложности провел за «пенсионеров» 42 матча и забил 5 мячей.

Ранее стало известно, что Рома сделала предложение Санчо.

По теме:
Инсайдер СКИРА: «Довбика уже предложили другому клубу»
Фаната Ливерпуля наказали за оскорбления Сэменьо
Легендарный нападающий уничтожил Исака за бойкот поединков Ньюкасла
Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед Рома Рим Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы Серии A Николо Скира Артем Довбик
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Бокс | 18 августа 2025, 07:53 1
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»

Британец считает, что украинец должен был бы сразиться с Чисорой

10 миллионов евро. Динамо готовит предложение по легионеру
Футбол | 18 августа 2025, 11:29 23
10 миллионов евро. Динамо готовит предложение по легионеру
10 миллионов евро. Динамо готовит предложение по легионеру

Украинский гранд нацелился на Доминика Ливаковича

Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Футбол | 18.08.2025, 03:22
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 18.08.2025, 15:31
Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Бокс | 18.08.2025, 07:19
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение Ротаня. Два игрока Полесья покинут клуб в летнее трансферное окно
Решение Ротаня. Два игрока Полесья покинут клуб в летнее трансферное окно
16.08.2025, 16:16 1
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 24
Бокс
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 10
Футбол
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 12
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 13
Футбол
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
16.08.2025, 18:51 17
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем