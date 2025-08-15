Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома сделала шаг к трансферу вингера Ман Юнайтед. Возможна аренда
Италия
15 августа 2025, 10:25 | Обновлено 15 августа 2025, 10:41
514
2

Рома сделала шаг к трансферу вингера Ман Юнайтед. Возможна аренда

Римский клуб активно общается с «дьяволами» и Джейдоном Санчо

15 августа 2025, 10:25 | Обновлено 15 августа 2025, 10:41
514
2
Рома сделала шаг к трансферу вингера Ман Юнайтед. Возможна аренда
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Римская «Рома» сделала предложение 25-летнему вингеру Джейдону Санчо из английского клуба «Манчестер Юнайтед».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб готов подписать игрока за 20 миллионов евро.

Также оба клуба рассматривают вариант аренды Санчо с обязательным правом выкупа контракта.

В прошлом сезоне вингер выступал за лондонский «Челси», где забил 5 голов и отдал 10 ассистов в 41 матче.

Ранее сообщалось, что клуб АПЛ попытается подписать форварда «Ромы» Артема Довбика.

По теме:
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Клуб АПЛ, в котором играет украинец, побьет свой трансферный рекорд
Сделан запрос. Реал и гранды АПЛ интересуются английским хавбеком
Джейдон Санчо Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A Фабрицио Романо Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Бокс | 15 августа 2025, 08:46 0
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»

Известный американский промоутер – о бое, в котором проиграл Флойд Мейвезер

19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
Футбол | 15 августа 2025, 11:09 10
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ

Не обделили вниманием ни одну из команд дивизиона

В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Футбол | 14.08.2025, 23:55
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Легендарный тренер оценил трансфер Забарного из Борнмута в ПСЖ
Футбол | 15.08.2025, 10:54
Легендарный тренер оценил трансфер Забарного из Борнмута в ПСЖ
Легендарный тренер оценил трансфер Забарного из Борнмута в ПСЖ
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Бокс | 15.08.2025, 06:21
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
МЮ Санчо не потрібен. Не вийде з Ромою, то шукатимуть інші варіанти
Ответить
0
Lulinnha
Слишком серьёзно для Ромы.Особенно по зарплате. 
Ответить
0
Популярные новости
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 32
Футбол
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 5
Бокс
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 13
Бокс
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
13.08.2025, 16:00 12
Футбол
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
13.08.2025, 18:48 4
Футбол
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 28
Футбол
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
13.08.2025, 21:27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем