Рома сделала шаг к трансферу вингера Ман Юнайтед. Возможна аренда
Римский клуб активно общается с «дьяволами» и Джейдоном Санчо
Римская «Рома» сделала предложение 25-летнему вингеру Джейдону Санчо из английского клуба «Манчестер Юнайтед».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб готов подписать игрока за 20 миллионов евро.
Также оба клуба рассматривают вариант аренды Санчо с обязательным правом выкупа контракта.
В прошлом сезоне вингер выступал за лондонский «Челси», где забил 5 голов и отдал 10 ассистов в 41 матче.
Ранее сообщалось, что клуб АПЛ попытается подписать форварда «Ромы» Артема Довбика.
🚨🟡🔴 AS Roma submit official bid to Manchester United to sign Jadon Sancho.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025
Permanent move for £20m offered while club’s also open to loan with buy clause.
Decision up to Manchester United and Sancho’s camp.
🔀 AS Roma, in contact with both Sancho and Bailey. pic.twitter.com/wq4B6MV4ha
🚨🟡🔴 Jadon Sancho has opened doors to AS Roma move and the proposal is worth £20m as total package.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025
Loan deal with obligation to buy proposal at easy conditions to activate the permanent deal.
Sancho doesn’t want to go to Turkey at this stage despite reports. ❌ pic.twitter.com/0YhMEFnbYJ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный американский промоутер – о бое, в котором проиграл Флойд Мейвезер
Не обделили вниманием ни одну из команд дивизиона