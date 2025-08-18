Украина. Премьер лига18 августа 2025, 14:32 | Обновлено 18 августа 2025, 14:33
Исполнительный директор Полтавы раскритиковал арбитров за матч с Кудровкой
Станислав Майзус указал на несправедливое решение
17 августа «Кудровка» провела матч против «Полтавы» в третьем туре Украинской Премьер-лиги.
Футбольное противостояние состоялось на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.
«Кудровка» в роли номинального хозяина оформила победу со счетом 3:1, записав на свой счет вторую викторию в УПЛ.
После матча исполнительный директор «Полтавы» Станислав Майзус в социальной сети Facebook отреагировал на назначенный пенальти на второй минуте в ворота своего клуба.
«Полтаву обВАРовали», – написал Станислав.
Комментарии 1
касап, зрозуміло. "майзус"? може, і не касап? акакаяразніца?
