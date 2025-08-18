Исполнительный директор Полтавы раскритиковал арбитров за матч с Кудровкой

17 августа «Кудровка» провела матч против «Полтавы» в третьем туре Украинской Премьер-лиги.

Футбольное противостояние состоялось на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.

«Кудровка» в роли номинального хозяина оформила победу со счетом 3:1, записав на свой счет вторую викторию в УПЛ.

После матча исполнительный директор «Полтавы» Станислав Майзус в социальной сети Facebook отреагировал на назначенный пенальти на второй минуте в ворота своего клуба.

«Полтаву обВАРовали», – написал Станислав.