ФОТО. Ему точно интересно? Реакция Усика на матч Полесья – ЛНЗ в УПЛ
Александр посетил матч 3 тура УПЛ
Черкасский ЛНЗ убедительно одолел житомирское «Полесье» в матче третьего тура Украинской Премьер-лиги, забив два «сухих» мяча (2:0).
На матче присутствовал украинский боксер Александр Усик, наблюдавший за игрой в компании президента «волков» Геннадия Буткевича. Режиссеры трансляции несколько раз «ловили» Александра, но он постоянно отвлекался на телефон, смотря сам матч без заметного любопытства.
Отныне подопечные Руслана Ротаня готовятся к матчу квалификационного раунда Лиги конференций, где сыграют именно с итальянской «Фиорентиной». Первый матч состоится в четверг, 21 августа, а ответный матч – 28 августа.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ подколол Полесье после победы в матче УПЛ, вспомнив Фиорентину
ФОТО. Ему точно интересно? Реакция Усика на матч Полесья – ЛНЗ в УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер парижского клуба доволен качественной игрой 22-летнего футболиста
С 15 по 18 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги