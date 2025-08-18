Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ему точно интересно? Реакция Усика на матч Полесья – ЛНЗ в УПЛ
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 10:54 |
797
1

ФОТО. Ему точно интересно? Реакция Усика на матч Полесья – ЛНЗ в УПЛ

Александр посетил матч 3 тура УПЛ

18 августа 2025, 10:54 |
797
1
ФОТО. Ему точно интересно? Реакция Усика на матч Полесья – ЛНЗ в УПЛ
ФК Полесье. Александр Усик

Черкасский ЛНЗ убедительно одолел житомирское «Полесье» в матче третьего тура Украинской Премьер-лиги, забив два «сухих» мяча (2:0).

На матче присутствовал украинский боксер Александр Усик, наблюдавший за игрой в компании президента «волков» Геннадия Буткевича. Режиссеры трансляции несколько раз «ловили» Александра, но он постоянно отвлекался на телефон, смотря сам матч без заметного любопытства.

Отныне подопечные Руслана Ротаня готовятся к матчу квалификационного раунда Лиги конференций, где сыграют именно с итальянской «Фиорентиной». Первый матч состоится в четверг, 21 августа, а ответный матч – 28 августа.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подколол Полесье после победы в матче УПЛ, вспомнив Фиорентину

ФОТО. Ему точно интересно? Реакция Усика на матч Полесья – ЛНЗ в УПЛ

По теме:
Красюк рассказал, кто будет доминировать в боксе после Усика
«Достучаться до футболистов». Федецкий спрогнозировал сезон Александрии
«Посмотрите на игру с Эпицентром». Григорчук назвал главную проблему Динамо
Александр Усик Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Полесье - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Футбол | 18 августа 2025, 07:12 0
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ

Главный тренер парижского клуба доволен качественной игрой 22-летнего футболиста

Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Футбол | 18 августа 2025, 06:23 20
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует

С 15 по 18 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги

Динамо сделало предложение по легионеру. Игрок открыт к переходу
Футбол | 17.08.2025, 20:31
Динамо сделало предложение по легионеру. Игрок открыт к переходу
Динамо сделало предложение по легионеру. Игрок открыт к переходу
ЛНЗ подколол Полесье после победы в матче УПЛ, вспомнив Фиорентину
Футбол | 18.08.2025, 10:33
ЛНЗ подколол Полесье после победы в матче УПЛ, вспомнив Фиорентину
ЛНЗ подколол Полесье после победы в матче УПЛ, вспомнив Фиорентину
Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.08.2025, 10:00
Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Під час такої гри своєї команди краще відволікатися - корисніше для здоров'я. 
Ответить
0
Популярные новости
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 11
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 3
Бокс
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 10
Футбол
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
16.08.2025, 09:31 48
MMA
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
16.08.2025, 22:05 1
Футбол
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
16.08.2025, 09:23 19
Футбол
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем