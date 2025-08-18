Наставник Фиорентины сделал важное заявление накануне матча с Полесьем

21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся житомирское «Полесье» и итальянская «Фиорентина».

Команды выйдут на поле стадиона «Futbal Tatran Arena» в словацком городе Прешов. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния главный тренер «фиалок» Стефано Пиоли обратился к своим футболистам с важным заявлением.

Итальянский специалист призвал игроков отдать все силы в важном противостоянии – он считает, что несмотря на статус фаворита, нельзя недооценивать команду из Украины.

Пиоли попросил игроков сконцентрироваться на еврокубках, чтобы избежать неудачи и пробиться в групповой раунд Лиги конференций.

Ответный матч между «Фиорентиной» и «Полесьем» состоится 28 августа в Италии. В третьем раунде украинский клуб одолел венгерский «Пакш» (3:0, 1:2). Клуб из Италии пропускал предыдущую стадию.