Давид РАЙЯ: «Получили три очка, сыграли на ноль – это многое стоит»

Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в первом туре Английской Премьер-лиги.

«Это замечательное начало с точки зрения набранных очков.Это сложное место, и на выезде против «Юнайтед» получить три очка и еще сыграть на ноль – это многое стоит. Но мы понимаем, что с мячом действовали не лучше и допустили немало ошибок. Есть над чем работать, но все же я рад трем очкам и потому, что стартовали «сухим» матчем».

Мы знали, как важно на этом стадионе быть максимально сосредоточенными. Моя задача – помогать команде, и я думаю, что выполнил ее. Мы завоевали три очка и сыграли на ноль – это самое главное.

У нас есть характер, борьба, командный дух. Когда что-то идет не так ли кто-то допускает ошибку, другие сразу отрабатывают назад, чтобы помочь партнеру вернуть мяч и сделать все правильно. Мы так и действовали, особенно в последние 10-15 минут, когда соперник бросил все силы в атаку. Мы защищались очень хорошо – и это заслуга всей команды.