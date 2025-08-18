Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Давид РАЙЯ: «Получили три очка, сыграли на ноль – это многое стоит»
Англия
18 августа 2025, 04:43 | Обновлено 18 августа 2025, 05:52
65
0

Давид РАЙЯ: «Получили три очка, сыграли на ноль – это многое стоит»

Голкипер «Арсенала» совершил семь сейвов в матче с «Манчестер Юнайтед»

18 августа 2025, 04:43 | Обновлено 18 августа 2025, 05:52
65
0
Давид РАЙЯ: «Получили три очка, сыграли на ноль – это многое стоит»
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в первом туре Английской Премьер-лиги.

«Это замечательное начало с точки зрения набранных очков.Это сложное место, и на выезде против «Юнайтед» получить три очка и еще сыграть на ноль – это многое стоит. Но мы понимаем, что с мячом действовали не лучше и допустили немало ошибок. Есть над чем работать, но все же я рад трем очкам и потому, что стартовали «сухим» матчем».

Мы знали, как важно на этом стадионе быть максимально сосредоточенными. Моя задача – помогать команде, и я думаю, что выполнил ее. Мы завоевали три очка и сыграли на ноль – это самое главное.

У нас есть характер, борьба, командный дух. Когда что-то идет не так ли кто-то допускает ошибку, другие сразу отрабатывают назад, чтобы помочь партнеру вернуть мяч и сделать все правильно. Мы так и действовали, особенно в последние 10-15 минут, когда соперник бросил все силы в атаку. Мы защищались очень хорошо – и это заслуга всей команды.

По теме:
Бруну ФЕРНАНДЕШ: Арсенал не имел ни одного острого момента
Голкипер Челси остался разочарованным, что команда не забила
Энцо МАРЕСКА: «Создали достаточно моментов. Это серьезная команда»
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Арсенал Давид Райя
Александр Сильченко Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк объяснил, почему Итаума откажется от боя с Усиком: «Не разрешат»
Бокс | 17 августа 2025, 13:59 1
Красюк объяснил, почему Итаума откажется от боя с Усиком: «Не разрешат»
Красюк объяснил, почему Итаума откажется от боя с Усиком: «Не разрешат»

Промоутер ждет, когда украинский чемпион объявит о завершении карьеры

ВИДЕО. Безжалостно. Как Итаума забил Уайта в первом раунде
Бокс | 17 августа 2025, 10:36 7
ВИДЕО. Безжалостно. Как Итаума забил Уайта в первом раунде
ВИДЕО. Безжалостно. Как Итаума забил Уайта в первом раунде

В ночь на 17 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса

Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Футбол | 17.08.2025, 14:26
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Футбол | 17.08.2025, 23:43
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 18.08.2025, 05:31
Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
16.08.2025, 09:16 2
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
16.08.2025, 07:42 1
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 10
Футбол
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем