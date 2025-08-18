Для трансфера Зинченко есть препятствие. На украинца претендует топ-клуб

Журналист Fanatik Самет Чайыр объяснил, что является препятствием на пути возможного перехода украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко в турецкий «Фенербахче».

«Фенербахче» продолжает ждать ответа от Александра Зинченко. Украинец еще не сообщил клубу о своем решении.

Официальные переговоры между двумя клубами начнутся, как только он примет предложение, и, вероятно, завершатся быстро», – написал Чайыр в Twitter.

Контракт Зинченко с «Арсеналом» рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость Александра составляет 20 млн евро.