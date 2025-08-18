Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Для трансфера Зинченко есть препятствие. На украинца претендует топ-клуб
Англия
18 августа 2025, 01:11 | Обновлено 18 августа 2025, 01:16
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Журналист Fanatik Самет Чайыр объяснил, что является препятствием на пути возможного перехода украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко в турецкий «Фенербахче».

«Фенербахче» продолжает ждать ответа от Александра Зинченко. Украинец еще не сообщил клубу о своем решении.

Официальные переговоры между двумя клубами начнутся, как только он примет предложение, и, вероятно, завершатся быстро», – написал Чайыр в Twitter.

Контракт Зинченко с «Арсеналом» рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость Александра составляет 20 млн евро.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
