Для трансфера Зинченко есть препятствие. На украинца претендует топ-клуб
Украинского защитника Арсенала готов подписать турецкий Фенербахче
Журналист Fanatik Самет Чайыр объяснил, что является препятствием на пути возможного перехода украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко в турецкий «Фенербахче».
«Фенербахче» продолжает ждать ответа от Александра Зинченко. Украинец еще не сообщил клубу о своем решении.
Официальные переговоры между двумя клубами начнутся, как только он примет предложение, и, вероятно, завершатся быстро», – написал Чайыр в Twitter.
Контракт Зинченко с «Арсеналом» рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость Александра составляет 20 млн евро.
