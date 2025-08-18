Где смотреть онлайн матч 3-го тура чемпионата Украины Заря – Кривбасс
Поединок Премьер-лиги состоится 18 августа в 18:00 по киевскому времени.
18 августа будет проведен поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Кривбасс»
Матч состоится на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского в городе Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встреча начнется в 18.00 по киевскому времени.
Главным арбитром матча назначен Клим Заброд.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
