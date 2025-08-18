Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 01:49
0

Где смотреть онлайн матч 3-го тура чемпионата Украины Заря – Кривбасс

Поединок Премьер-лиги состоится 18 августа в 18:00 по киевскому времени.

Стадион Динамо

18 августа будет проведен поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Кривбасс»

Матч состоится на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского в городе Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча начнется в 18.00 по киевскому времени.

Главным арбитром матча назначен Клим Заброд.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Заря Луганск Кривбасс Кривой Рог Заря - Кривбасс где смотреть чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
