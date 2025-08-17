Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал предложил Арсеналу обмен звездами, есть ответ канониров
Испания
17 августа 2025, 22:27 | Обновлено 17 августа 2025, 23:31
Испанский гранд намерен обменять Родриго на Вильяма Салиба

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Мадридский «Реал» предложил лондонскому «Арсеналу» обмен суперзвездами. Об этом сообщает Indikayla News.

По информации источника, испанский гранд предложил обмен бразильского вингера Родриго на французского защитник Вильяма Салиба. В Лондоне ответили отказом. «Канониры» шокированы предложением и рассматривают возможность включения Родриго в сделку лишь в случае продажи своего защитника

В прошедшем сезоне Родриго провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Салиба провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус Жуниор выбрал клуб, ради которого хочет покинуть «Реал».

Родриго Гоес Вильям Салиба Арсенал Лондон Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Mark4854590
Нате те, що нам не потрібне, але дороге. А на обмін дайте те, з чим ви розлучатись не досить то і хотіли. А не дасте, то через рік чи два ми заберемо його безкоштовно.
