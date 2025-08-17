Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Хетафе в гостях добыло победу над Сельтой
Чемпионат Испании
Сельта
17.08.2025 18:00 – FT 0 : 2
Хетафе
Испания
Гости добыли победу со счетом 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Хетафе

В воскресенье, 17 августа, состоялся матч первого тура Ла Лиги между «Сельтой» и «Хетафе».

Встречу принимал «Балаидос Стэдиум» в городе Виго. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Хосе Бордаласа добыли победу со счетом 2:0, забив 2 гола во второй 45-минутке. Гол + ассист на свой счет записал Христантус Уче.

Ла Лига. 1-й тур

Сельта – Хетафе – 0:2

Голы: Лисо, 47, Уче, 72

Видеообзор матча:

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Крисантус Уче (Хетафе).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Adrian Liso (Хетафе).
Сельта Хетафе Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
