Испания17 августа 2025, 22:39 |
22
0
ВИДЕО. Хетафе в гостях добыло победу над Сельтой
Гости добыли победу со счетом 2:0
17 августа 2025, 22:39 |
22
0
В воскресенье, 17 августа, состоялся матч первого тура Ла Лиги между «Сельтой» и «Хетафе».
Встречу принимал «Балаидос Стэдиум» в городе Виго. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Подопечные Хосе Бордаласа добыли победу со счетом 2:0, забив 2 гола во второй 45-минутке. Гол + ассист на свой счет записал Христантус Уче.
Ла Лига. 1-й тур
Сельта – Хетафе – 0:2
Голы: Лисо, 47, Уче, 72
Видеообзор матча:
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Крисантус Уче (Хетафе).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Adrian Liso (Хетафе).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 августа 2025, 10:14 10
«Горняки» могут продать Кевина
Бокс | 17 августа 2025, 08:13 5
Непобежденный британец не планирует выходить на ринг против чемпиона мира из Украины
Футбол | 17.08.2025, 10:04
Футбол | 17.08.2025, 20:59
Футбол | 17.08.2025, 22:27
Комментарии 0
Популярные новости
16.08.2025, 00:02 1
16.08.2025, 07:20 3
16.08.2025, 04:00 3
16.08.2025, 09:23 17
16.08.2025, 04:22
15.08.2025, 18:05 13
17.08.2025, 09:20 2
16.08.2025, 08:40 30