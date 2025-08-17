ВИДЕО. Хетафе в гостях добыло победу над Сельтой

В воскресенье, 17 августа, состоялся матч первого тура Ла Лиги между «Сельтой» и «Хетафе».

Встречу принимал «Балаидос Стэдиум» в городе Виго. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

Подопечные Хосе Бордаласа добыли победу со счетом 2:0, забив 2 гола во второй 45-минутке. Гол + ассист на свой счет записал Христантус Уче.

Ла Лига. 1-й тур

Сельта – Хетафе – 0:2

Голы: Лисо, 47, Уче, 72

Видеообзор матча: