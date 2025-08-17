В субботу, 17 августа состоится поединок 1-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Хетафе».

По киевскому времени игра начнется в 18:00.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Сельта

В предыдущем сезоне, неожиданно для всех, коллектив оказался на 7-м месте в Ла Лиге, что позволит ему сыграть в грядущем розыгрыше Лиги Европы. В Кубке Испании «Сельта» вылетела еще на стадии 1/8 финала от мадридского «Реала», однако ожидания фанатов от сезона были полностью исполнены.

Летом коллектив взял в аренду вингера «Баварии» Брайана Сарагосу, а также подписал Иглесиаса, Мориба и Хутгла на общую сумму в 13 миллионов евро. На предсезонке коллектив провел 7 поединков, в которых одержал 3 победы и 4 раза проиграл.

Хетафе

Прошлый сезон для команды получился довольно привычным – в чемпионате она завоевала 42 очка и заняла 13-е место, еще раз подтвердив свой статус крепкого середняка. Из Кубка Испании коллектив вылетел на стадии четвертьфинала после разгромного поражения 5:0 в игре против мадридского «Атлетико».

На трансферном рынке коллектив был совсем неактивным и приобрел только возрастного защитника Хуанми из «Бетиса». В то же время «Хетафе» были вынуждены продать одного из своих основных защитников, Омара Альдерете, в «Сандерленд» за почти 12 миллионов евро. Это было необходимо, чтобы зарегистрировать большинство игроков команды в Ла Лиге.

Личные встречи

В последних 5 играх между командами царит полное равновесие – 2 победы «Хетафе, 1 ничья и 2 выигрыша «Сельты».

Интересные факты

«Сельта» завоевала 36 очков в 18 домашних играх Ла Лиги – 5-й лучший результат среди всех команд.

«Хетафе» отличились 34 мячами в прошлом сезоне чемпионата – худший показатель был только у последнего «Вальядолида».

«Сельта» забила 59 голов в прошлом сезоне чемпионата Испании – 5-й лучший результат.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что матч будет насыщенным и активным. Я поставлю на тотал больше 2. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого результата коэффициентом 1,85.