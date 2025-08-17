Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сельта – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Сельта
17.08.2025 18:00 - : -
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 августа 2025, 16:45 |
114
0

Сельта – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Матч начнется 17 августа в 18:00 по Киеву

17 августа 2025, 16:45 |
114
0
Сельта – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Хетафе

В субботу, 17 августа состоится поединок 1-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Хетафе».

По киевскому времени игра начнется в 18:00.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Сельта

В предыдущем сезоне, неожиданно для всех, коллектив оказался на 7-м месте в Ла Лиге, что позволит ему сыграть в грядущем розыгрыше Лиги Европы. В Кубке Испании «Сельта» вылетела еще на стадии 1/8 финала от мадридского «Реала», однако ожидания фанатов от сезона были полностью исполнены.

Летом коллектив взял в аренду вингера «Баварии» Брайана Сарагосу, а также подписал Иглесиаса, Мориба и Хутгла на общую сумму в 13 миллионов евро. На предсезонке коллектив провел 7 поединков, в которых одержал 3 победы и 4 раза проиграл.

Хетафе

Прошлый сезон для команды получился довольно привычным – в чемпионате она завоевала 42 очка и заняла 13-е место, еще раз подтвердив свой статус крепкого середняка. Из Кубка Испании коллектив вылетел на стадии четвертьфинала после разгромного поражения 5:0 в игре против мадридского «Атлетико».

На трансферном рынке коллектив был совсем неактивным и приобрел только возрастного защитника Хуанми из «Бетиса». В то же время «Хетафе» были вынуждены продать одного из своих основных защитников, Омара Альдерете, в «Сандерленд» за почти 12 миллионов евро. Это было необходимо, чтобы зарегистрировать большинство игроков команды в Ла Лиге.

Личные встречи

В последних 5 играх между командами царит полное равновесие – 2 победы «Хетафе, 1 ничья и 2 выигрыша «Сельты».

Интересные факты

  • «Сельта» завоевала 36 очков в 18 домашних играх Ла Лиги – 5-й лучший результат среди всех команд.
  • «Хетафе» отличились 34 мячами в прошлом сезоне чемпионата – худший показатель был только у последнего «Вальядолида».
  • «Сельта» забила 59 голов в прошлом сезоне чемпионата Испании – 5-й лучший результат.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что матч будет насыщенным и активным. Я поставлю на тотал больше 2. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого результата коэффициентом 1,85.

Прогноз Sport.ua
Сельта
17 августа 2025 -
18:00
Хетафе
Тотал больше 2 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Тренировался с мячом. Левандовски вернулся к Барселоне
Атлетик – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сельта Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Бокс | 16 августа 2025, 18:59 1
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»

Уайт попробует сдержать Итауму

Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Футбол | 17 августа 2025, 10:14 9
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер

«Горняки» могут продать Кевина

Рома – Неом – 2:2. Как сыграл Довбик. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16.08.2025, 21:02
Рома – Неом – 2:2. Как сыграл Довбик. Видео голов и обзор матча
Рома – Неом – 2:2. Как сыграл Довбик. Видео голов и обзор матча
Ман Юнайтед готовит громкий трансфер. Дьяволы хотят вернуть легенду
Футбол | 17.08.2025, 15:48
Ман Юнайтед готовит громкий трансфер. Дьяволы хотят вернуть легенду
Ман Юнайтед готовит громкий трансфер. Дьяволы хотят вернуть легенду
Карпаты предложили сопернику в Кубке Украины сыграть на другом стадионе
Футбол | 17.08.2025, 12:48
Карпаты предложили сопернику в Кубке Украины сыграть на другом стадионе
Карпаты предложили сопернику в Кубке Украины сыграть на другом стадионе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
16.08.2025, 00:02 1
Бокс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 2
Бокс
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
16.08.2025, 04:40 4
Футбол
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
17.08.2025, 07:20 25
Футбол
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 7
Футбол
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
16.08.2025, 09:31 29
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем