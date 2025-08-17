Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олег ШАНДРУК: «Считаю, что мы должны были брать очки»
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 21:44
Олег ШАНДРУК: «Считаю, что мы должны были брать очки»

Украинский специалист прокомментировал матч третьего тура УПЛ

Олег ШАНДРУК: «Считаю, что мы должны были брать очки»
НК Верес. Олег Шандрук

Украинский тренер «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал матч третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные уступили донецкому «Шахтеру» со счетом 2:0:

«Пропущенные мячи – это только потеря концентрации. Больше ничего. Тем более обидно, что мы уделили время игре на стандартах во время подготовки к этому матчу. Также нам снова не хватает качества при завершении собственных атак. Сегодня у нас был хороший момент, который мы не реализовали. Были хорошие моменты в предыдущей игре с «Полтавой». Я ничего нового не скажу – нужно работать, искать себя. Потому что сейчас мы в фазе атаки не так эффективны, как это было в прошлом году. Над этим нужно работать.

Сегодня мы играли с большим уважением к сопернику. Против «Шахтера» нельзя так играть. Нужно быть смелее. Но это, опять же, психология.

Впереди у нас кубковый матч. Эта игра может немного выровнять ситуацию в плане психологии. Потому что три поражения, даже несмотря на то, что соперниками были «Динамо» и «Шахтер», – это неприятно. Считаю, что мы должны были брать очки. Мы их не имеем. Поэтому, да – следующий кубковый поединок будет для нас огромного значения.

Да, у нас сейчас много новых футболистов в команде. Я пока не могу быть доволен их игрой, потому что мы проиграли три стартовых матча. Думаю, они тоже недовольны. Кто-то быстрее проходит адаптацию, кто-то еще только на начальной стадии. Но все точно недовольны таким результатом. Это нормальный процесс в коллективе – построение новых связей. Мы что-то подобное в прошлом году проходили. Тогда после первых трех туров команда имела один зачетный балл, сейчас – ни одного. Не говорю, что это аналогичная ситуация, но – чем-то похожая.

Работаем, ищем баланс, чтобы быть максимально эффективными на футбольном поле. Мы также ограничены в игроках. Соответственно, теряем время. Потому что на сборах отрабатывали одну тактическую схему, сейчас приходится немного менять. Это требует времени. Но паники никакой нет. Работаем и готовимся уже к следующему матчу.

Можно ли ожидать нового усиления команды? Мы над этим работаем».

Ранее Арда Туран прокомментировал матч с «Вересом».

Даниил Кирияка Источник: ФК Верес
