Реал принял решение о будущем Винисиуса. Игрок разозлил Переса
Клуб готов сохранить вингера
Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт с клубом, пока не будет выполнено его условие.
Футболист хочет получать такую же зарплату, как и Килиан Мбаппе – более 30 миллионов евро в год. Президента «бланкос» Флорентино Переса разозлило такое поведение бразильца.
Однако, по информации испанских СМИ, несмотря на напряженные отношения Переса и Винисиуса, «Реал» не рассматривает трансфер игрока. Клуб вскоре возобновит переговоры по контракту, который истекает летом 2027 года.
Сам бразилец тоже готов остаться в «Реале», хотя знает, что им интересуются саудовские клубы. Бразилец упорно трудится над тем, чтобы вернуться в борьбу за Золотой мяч 2026 года.
В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Винисиус поставил ультиматум мадридскому «Реалу».
