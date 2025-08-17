Хави Симонс выбрал в клуб, в котором планирует продолжить карьеру

Нидерландский полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс определился с клубом, в котором планирует продолжить карьер, сообщает ESPN.

По информации источника, 22-летний футболист намерен перейти в «Челси», даже несмотря на интерес мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Сити». «РБ Лейпциг» требует за Симонса 80 миллионов евро. «Синие» заинтересованы в подписании игрока.

В прошедшем сезоне Хави Симонс провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее «Челси» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью.