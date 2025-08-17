Где Зинченко? Названы стартовые составы на матч Ман Юнайтед с Арсеналом
17 августа в 18:30 состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги
17 августа в 18:30 состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2025/26.
Манчестер Юнайтед и Арсенал встретятся на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставники команд Рубен Аморим и Микель Артета определили стартовые составы.
Украинский футболист канониров Александр Зинченко не включен в заявку на матч.
В прошлом сезоне Арсенал занял второе место, пропустив вперед только Ливерпуль. МЮ провалил сезон АПЛ (15-е место).
Названы стартовые составы на матч Ман Юнайтед с Арсеналом
Ман Юнайтед: Байындыр, Йоро, Де Лигт, Шоу, Далот, Каземиро, Бруну Фернандеш, Доргу, Мбемо, Маунт, Кунья
Арсенал: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Калафиори, Субименди, Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли, Дьекереш
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Костышину не понравилось судейство в матче против Карпат
Талантливый британец не заметил сопротивления соотечественника в Саудовской Аравии