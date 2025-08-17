Где Зинченко? Названы стартовые составы на матч Ман Юнайтед с Арсеналом

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
17 августа 2025, 17:40 | Обновлено 17 августа 2025, 18:38
17 августа в 18:30 состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua. Рубен Аморим и Микель Артета

17 августа в 18:30 состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2025/26.

Манчестер Юнайтед и Арсенал встретятся на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Наставники команд Рубен Аморим и Микель Артета определили стартовые составы.

Украинский футболист канониров Александр Зинченко не включен в заявку на матч.

В прошлом сезоне Арсенал занял второе место, пропустив вперед только Ливерпуль. МЮ провалил сезон АПЛ (15-е место).

Названы стартовые составы на матч Ман Юнайтед с Арсеналом

Ман Юнайтед: Байындыр, Йоро, Де Лигт, Шоу, Далот, Каземиро, Бруну Фернандеш, Доргу, Мбемо, Маунт, Кунья

Арсенал: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Калафиори, Субименди, Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли, Дьекереш

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
