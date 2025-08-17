Рома сделала запрос по игроку Ман Юнайтед, которого отстранил Аморим

26-летний фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласия попал в сферу интересов римской «Ромы».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «волки» заинтересованы в трансфере защитника, поэтому клуб сделал запрос у «дьяволов» относительно возможной сделки по Тиреллу.

Фланговый защитник не против попрощаться с английским клубом и переехать в Италию.

Интерес к Тиреллу также проявляет турецкий «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что тренер «дьяволов» Рубен Аморим отстранил Маласию от команды.