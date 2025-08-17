Рома сделала запрос по игроку Ман Юнайтед, которого отстранил Аморим
Римский клуб заинтересован в услугах Тирелла Маласии
26-летний фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласия попал в сферу интересов римской «Ромы».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «волки» заинтересованы в трансфере защитника, поэтому клуб сделал запрос у «дьяволов» относительно возможной сделки по Тиреллу.
Фланговый защитник не против попрощаться с английским клубом и переехать в Италию.
Интерес к Тиреллу также проявляет турецкий «Бешикташ».
Ранее сообщалось, что тренер «дьяволов» Рубен Аморим отстранил Маласию от команды.
🚨🔴🟡 EXCL: AS Roma make contact for Tyrell Malacia as left back option.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2025
During talks with Man United for Sancho (no green light yet from Jadon), AS Roma also ask for Malacia deal conditions.
Tyrell, keen on the move; Besiktas also interested in the Dutch left back. pic.twitter.com/GRa230BsDH
