Рома сделала запрос по игроку Ман Юнайтед, которого отстранил Аморим

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
17 августа 2025, 14:57 | Обновлено 17 августа 2025, 15:24
Римский клуб заинтересован в услугах Тирелла Маласии

Getty Images/Global Images Ukraine. Тирелл Маласия

26-летний фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласия попал в сферу интересов римской «Ромы».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «волки» заинтересованы в трансфере защитника, поэтому клуб сделал запрос у «дьяволов» относительно возможной сделки по Тиреллу.

Фланговый защитник не против попрощаться с английским клубом и переехать в Италию.

Интерес к Тиреллу также проявляет турецкий «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что тренер «дьяволов» Рубен Аморим отстранил Маласию от команды.

Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
