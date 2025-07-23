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  4. Они должны уйти. Аморим отстранил четырех игроков МЮ от первой команды
Англия
23 июля 2025, 11:50 |
521
0

Они должны уйти. Аморим отстранил четырех игроков МЮ от первой команды

Маласия, Гарначо, Санчо и Антони вынуждены покинуть состав «красных дьяволов»

23 июля 2025, 11:50 |
521
0
Они должны уйти. Аморим отстранил четырех игроков МЮ от первой команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим решил пойти на радикальные меры, чтобы избавиться от ненужных футболистов.

Португальский специалист принял решение отстранить четырех игроков от первой команды, чтобы они быстрее нашли себе новые клубы и покинули расположение «красных дьяволов».

Защитник Тирелл Маласия, полузащитник Алехандро Гарначо, вингеры Антони и Джейдон Санчо останутся в Манчестере и не полетят в США, где английский клуб планирует провести подготовку к новому сезону и сыграть несколько товарищеских матчей.

Аморим решительно заявил этой четверке, что не заинтересован в их услугах и надеется, что игроки уйдут. Более того, «Манчестер Юнайтед» даже снизил свои финансовые аппетиты, чтобы быстрее продать ненужных футболистов.

По информации британской прессы, цена на Гарначо упала с 70 до 40 млн евро. В услугах аргентинца заинтересованы «Астон Вилла», «Тоттенхэм» и «Челси», но они пока не делали официальных предложений о трансфере.

Снижение трансферной стоимости игроков приведет к серьезным финансовым потерям в клубе, однако руководство «красных дьяволов» вынуждено идти на компромиссы, поскольку Рубен Аморим сообщил, что ему не нужны эти футболисты.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Тирелл Маласия Алехандро Гарначо Антони (Матеус дос Сантос) Джейдон Санчо трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: The Telegraph
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