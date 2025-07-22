Манчестер Юнайтед возглавляет интересный трансферный рейтинг

Очередным интересным рейтингом отличился известный портал Transfermarkt.

Было выделено по три игрока атаки каждой команды АПЛ и посчитано их суммарную трансферную стоимость.

Самой дорогой тройкой сейчас владеет «Манчестер Юнайтед» – 227 млн евро (Матеус Кунья, Брайан Мбемо, Расмус Гойлунд).

Самые дорогие атакующие трио команд АПЛ

227 млн евро – Манчестер Юнайтед (Кунья, Мбемо, Гойлунд) 195 млн евро – Манчестер Сити (Доку, Мармуш, Холанд) 183.1 млн евро – Тоттенхэм (Кудус, Джонсон, Соланке) 177 млн евро – Ньюкасл Юнайтед (Эланга, Гордон, Исак) 159.2 млн евро – Челси (Нету, Педру, Делап) 138 млн евро – Ливерпуль (Диас, Салах, Гакпо) 84.7 млн евро – Брайтон (Минтех, Митома, Руттер) 82.1 млн евро – Арсенал (Сака, Мартинелли, Гавертц) 77.6 млн евро – Вест Хэм (Бовен, Саммервиль, Фюлькруг) 69.8 млн евро – Борнмут (Уттара, Семеньо, Эванилсон) 68.4 млн евро – Астон Вилла (Мален, Роджерс, Уоткинс) 68 млн евро – Брентфорд (Шаде, Висса, Тиаго) 67 млн евро – Вулверхэмптон (Ариас, Лопес, Странд Ларсен) 65 млн евро – Эвертон (Ндиайе, Макнайл, Барри) 63.9 млн евро – Фулхэм (Ивоби, Смит-Роу, Хименес) 47.6 млн евро – Лидс (Джеймс, Ньонто, Пиру) 44.8 млн евро – Сандерленд (Талби, Адингра, Маенда) 43.8 млн евро – Кристал Пэлас (Эзе, Сарр, Матета) 32.1 млн евро – Ноттингем Форест (Гадсон-Одои, Жезус, Вуд) 24 млн евро – Бернли (Эдвардс, Колеошо, Фостер)