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Англия
22 июля 2025, 19:08 |
92
0

Манчестер Юнайтед возглавляет интересный трансферный рейтинг

Тройка атакующих игроков «красных дьяволов» суммарно стоит более 200 млн евро

22 июля 2025, 19:08 |
92
0
Манчестер Юнайтед возглавляет интересный трансферный рейтинг
Getty Images/Global Images Ukraine

Очередным интересным рейтингом отличился известный портал Transfermarkt.

Было выделено по три игрока атаки каждой команды АПЛ и посчитано их суммарную трансферную стоимость.

Самой дорогой тройкой сейчас владеет «Манчестер Юнайтед» – 227 млн евро (Матеус Кунья, Брайан Мбемо, Расмус Гойлунд).

Самые дорогие атакующие трио команд АПЛ

  1. 227 млн евро – Манчестер Юнайтед (Кунья, Мбемо, Гойлунд)
  2. 195 млн евро – Манчестер Сити (Доку, Мармуш, Холанд)
  3. 183.1 млн евро – Тоттенхэм (Кудус, Джонсон, Соланке)
  4. 177 млн евро – Ньюкасл Юнайтед (Эланга, Гордон, Исак)
  5. 159.2 млн евро – Челси (Нету, Педру, Делап)
  6. 138 млн евро – Ливерпуль (Диас, Салах, Гакпо)
  7. 84.7 млн евро – Брайтон (Минтех, Митома, Руттер)
  8. 82.1 млн евро – Арсенал (Сака, Мартинелли, Гавертц)
  9. 77.6 млн евро – Вест Хэм (Бовен, Саммервиль, Фюлькруг)
  10. 69.8 млн евро – Борнмут (Уттара, Семеньо, Эванилсон)
  11. 68.4 млн евро – Астон Вилла (Мален, Роджерс, Уоткинс)
  12. 68 млн евро – Брентфорд (Шаде, Висса, Тиаго)
  13. 67 млн евро – Вулверхэмптон (Ариас, Лопес, Странд Ларсен)
  14. 65 млн евро – Эвертон (Ндиайе, Макнайл, Барри)
  15. 63.9 млн евро – Фулхэм (Ивоби, Смит-Роу, Хименес)
  16. 47.6 млн евро – Лидс (Джеймс, Ньонто, Пиру)
  17. 44.8 млн евро – Сандерленд (Талби, Адингра, Маенда)
  18. 43.8 млн евро – Кристал Пэлас (Эзе, Сарр, Матета)
  19. 32.1 млн евро – Ноттингем Форест (Гадсон-Одои, Жезус, Вуд)
  20. 24 млн евро – Бернли (Эдвардс, Колеошо, Фостер)
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Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Transfermarkt
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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