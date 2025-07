Манчестер Юнайтед возглавляет интересный трансферный рейтинг

Очередным интересным рейтингом отличился известный портал Transfermarkt.

Было выделено по три игрока атаки каждой команды АПЛ и посчитано их суммарную трансферную стоимость.

Самой дорогой тройкой сейчас владеет «Манчестер Юнайтед» – 227 млн евро (Матеус Кунья, Брайан Мбемо, Расмус Гойлунд).

Самые дорогие атакующие трио команд АПЛ

Based on current squads & the most likely front threes from those players, Man United's attack is the most expensive in the entire Premier League 🤑😯 pic.twitter.com/5aWqQvmobM