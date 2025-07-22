Англия22 июля 2025, 19:08 |
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Манчестер Юнайтед возглавляет интересный трансферный рейтинг
Тройка атакующих игроков «красных дьяволов» суммарно стоит более 200 млн евро
22 июля 2025, 19:08 |
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Очередным интересным рейтингом отличился известный портал Transfermarkt.
Было выделено по три игрока атаки каждой команды АПЛ и посчитано их суммарную трансферную стоимость.
Самой дорогой тройкой сейчас владеет «Манчестер Юнайтед» – 227 млн евро (Матеус Кунья, Брайан Мбемо, Расмус Гойлунд).
Самые дорогие атакующие трио команд АПЛ
- 227 млн евро – Манчестер Юнайтед (Кунья, Мбемо, Гойлунд)
- 195 млн евро – Манчестер Сити (Доку, Мармуш, Холанд)
- 183.1 млн евро – Тоттенхэм (Кудус, Джонсон, Соланке)
- 177 млн евро – Ньюкасл Юнайтед (Эланга, Гордон, Исак)
- 159.2 млн евро – Челси (Нету, Педру, Делап)
- 138 млн евро – Ливерпуль (Диас, Салах, Гакпо)
- 84.7 млн евро – Брайтон (Минтех, Митома, Руттер)
- 82.1 млн евро – Арсенал (Сака, Мартинелли, Гавертц)
- 77.6 млн евро – Вест Хэм (Бовен, Саммервиль, Фюлькруг)
- 69.8 млн евро – Борнмут (Уттара, Семеньо, Эванилсон)
- 68.4 млн евро – Астон Вилла (Мален, Роджерс, Уоткинс)
- 68 млн евро – Брентфорд (Шаде, Висса, Тиаго)
- 67 млн евро – Вулверхэмптон (Ариас, Лопес, Странд Ларсен)
- 65 млн евро – Эвертон (Ндиайе, Макнайл, Барри)
- 63.9 млн евро – Фулхэм (Ивоби, Смит-Роу, Хименес)
- 47.6 млн евро – Лидс (Джеймс, Ньонто, Пиру)
- 44.8 млн евро – Сандерленд (Талби, Адингра, Маенда)
- 43.8 млн евро – Кристал Пэлас (Эзе, Сарр, Матета)
- 32.1 млн евро – Ноттингем Форест (Гадсон-Одои, Жезус, Вуд)
- 24 млн евро – Бернли (Эдвардс, Колеошо, Фостер)
Based on current squads & the most likely front threes from those players, Man United's attack is the most expensive in the entire Premier League 🤑😯 pic.twitter.com/5aWqQvmobM— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) July 22, 2025
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