Стали известны составы команд матча Верес – Шахтер
Игра начнется 17 августа в 15:30 по Киеву
17 августа будет проведен поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Шахтер»
Матч состоится на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Встреча начнется в 15.30 по киевскому времени.
«Верес» после двух матчей еще очков не набирал. Подопечные Олега Шандрука уступили «Динамо» (0:1) и «Полтаве» (0:1), а вот у «Шахтера» были тяжелая победа над «Эпицентром» (1:0) и результативная ничья против «Карпат» (3:3)
Главные тренеры команд определились с основными составами.
Верес: Кожухарь, Стамулис, Гончаренко, Ципот, Вовченко, Смеян, Харатин, Клец, Бойко, Ндукве, Уолли
Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Бондаренко, Судаков, Алиссон, Невертон, Педриньо.
