Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны составы команд матча Верес – Шахтер
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 14:25 |
1353
4

Стали известны составы команд матча Верес – Шахтер

Игра начнется 17 августа в 15:30 по Киеву

17 августа 2025, 14:25 |
1353
4
Стали известны составы команд матча Верес – Шахтер
Колаж Sport.ua

17 августа будет проведен поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Шахтер»

Матч состоится на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Встреча начнется в 15.30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Верес» после двух матчей еще очков не набирал. Подопечные Олега Шандрука уступили «Динамо» (0:1) и «Полтаве» (0:1), а вот у «Шахтера» были тяжелая победа над «Эпицентром» (1:0) и результативная ничья против «Карпат» (3:3)

Главные тренеры команд определились с основными составами.

Верес: Кожухарь, Стамулис, Гончаренко, Ципот, Вовченко, Смеян, Харатин, Клец, Бойко, Ндукве, Уолли

Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Бондаренко, Судаков, Алиссон, Невертон, Педриньо.

По теме:
Верес - Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Стало известно, почему с Динамо не сыграл лидер Эпицентра
Андрей ЧИЖЕВСКИЙ: «Самоотдача и приносит нам результат»
Шахтер Донецк Верес Ровно Верес - Шахтер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Футбол | 16 августа 2025, 21:31 6
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»

Костышину не понравилось судейство в матче против Карпат

Умер многолетний чемпион Португалии в составе Бенфики
Футбол | 17 августа 2025, 14:49 0
Умер многолетний чемпион Португалии в составе Бенфики
Умер многолетний чемпион Португалии в составе Бенфики

Фернанду Круш был настоящей звездой клуба

Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Футбол | 17.08.2025, 07:20
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Футбол | 17.08.2025, 10:14
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
Бокс | 17.08.2025, 08:13
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
після ганьби з Галактінаїкосам
і принизливої нічиєї з Карпатами
нехай Шахтар виграє...
Ответить
-1
Андрей⚒️
Против Динамо верес играл в 4 защитника
Против Шахтёра в 5)))
Всё как всегда, трениришке вереса наверное понравилась шуба 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Боевой состав 
Ответить
-1
Популярные новости
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 3
Футбол
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 2
Бокс
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 30
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
16.08.2025, 00:02 1
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
15.08.2025, 18:05 13
Другие виды
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
16.08.2025, 09:31 28
MMA
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
15.08.2025, 11:39 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем