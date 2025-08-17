Украина. Премьер лига17 августа 2025, 13:15 | Обновлено 17 августа 2025, 13:17
ВИДЕО. Реализовали пенальти. Кудровка вышла вперед в матче с Полтавой
Владислав Шаповал открыл счет встречи
17 августа в 13:00 стартовал матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кудровка» и «Полтава».
Местом проведения встречи стала арена столицы Украины – «Оболонь Арена».
Уже с первых секунд матч набрал новых оборотов. В начале встречи мяч попал в руку игроку «Полтавы» в штрафной площади. Главный судья после просмотра VAR назначил пенальти, который реализовал игрок «Кудрівки» Владислав Шаповал.
