Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Реализовали пенальти. Кудровка вышла вперед в матче с Полтавой
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 13:15
ВИДЕО. Реализовали пенальти. Кудровка вышла вперед в матче с Полтавой

Владислав Шаповал открыл счет встречи

ФК Кудровка. Владислав Шаповал

17 августа в 13:00 стартовал матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кудровка» и «Полтава».

Местом проведения встречи стала арена столицы Украины – «Оболонь Арена».

Уже с первых секунд матч набрал новых оборотов. В начале встречи мяч попал в руку игроку «Полтавы» в штрафной площади. Главный судья после просмотра VAR назначил пенальти, который реализовал игрок «Кудрівки» Владислав Шаповал.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
