17 августа в 13:00 стартовал матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кудровка» и «Полтава».

Местом проведения встречи стала арена столицы Украины – «Оболонь Арена».

Уже с первых секунд матч набрал новых оборотов. В начале встречи мяч попал в руку игроку «Полтавы» в штрафной площади. Главный судья после просмотра VAR назначил пенальти, который реализовал игрок «Кудрівки» Владислав Шаповал.

ВИДЕО. Реализовали пенальти. Кудровка вышла вперед в матче с Полтавой