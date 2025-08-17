Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
17 августа 2025, 11:40 | Обновлено 17 августа 2025, 11:43
Трубин прокомментировал победу Бенфики во втором туре португальской лиги

Украинский голкипер помог «орлам» стартовать успешно

Трубин прокомментировал победу Бенфики во втором туре португальской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

16 августа «Бенфика» провела первый матч нового сезона португальской лиги.

Команда стартовала во втором туре гостевым поединком против клуба «Эштрелла Амадора». Первый тур «орлы» пропустили – матч будет сыгран позже.

«Бенфика» одержала минимальную победу над соперником со счетом 1:0. Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин отыграл все 90 минут и сделал два сейва – за свое выступление вратарь получил 6.8 балла.

После матча Трубин в социальной сети Instagram прокомментировал победу «Бенфики» во втором туре лиги.

«Чемпионат Португалии 2025/26. Начинается важное путешествие», – написал Анатолий.

Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу Эштрела Амадора
Андрей Витренко Источник: Instagram
