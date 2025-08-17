Трубин прокомментировал победу Бенфики во втором туре португальской лиги
Украинский голкипер помог «орлам» стартовать успешно
16 августа «Бенфика» провела первый матч нового сезона португальской лиги.
Команда стартовала во втором туре гостевым поединком против клуба «Эштрелла Амадора». Первый тур «орлы» пропустили – матч будет сыгран позже.
«Бенфика» одержала минимальную победу над соперником со счетом 1:0. Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин отыграл все 90 минут и сделал два сейва – за свое выступление вратарь получил 6.8 балла.
После матча Трубин в социальной сети Instagram прокомментировал победу «Бенфики» во втором туре лиги.
«Чемпионат Португалии 2025/26. Начинается важное путешествие», – написал Анатолий.
