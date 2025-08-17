Нант – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура Лиги 1 17 августа в 21:45 по Киеву
17 августа состоится матч первого тура Лиги 1 2025/26 между командами Нант и ПСЖ.
Поединок прошел на стадионе Стад де ла Божуар. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В системе парижан находится украинский центральный защитник Илья Забарный, который присоединился к подопечным Луиса Энрике 12 числа.
В прошлом сезоне ПСЖ выиграл трофей чемпионата Франции. Нант стал 13-м с 36 очками.
Летом столичный гранд добрался до финала клубного чемпионата мира, а 13 августа завоевал Суперкубок УЕФА.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
