Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Нант
17.08.2025 21:45 - : -
ПСЖ
Франция
17 августа 2025, 09:21 |
Нант – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура Лиги 1 17 августа в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа состоится матч первого тура Лиги 1 2025/26 между командами Нант и ПСЖ.

Поединок прошел на стадионе Стад де ла Божуар. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В системе парижан находится украинский центральный защитник Илья Забарный, который присоединился к подопечным Луиса Энрике 12 числа.

В прошлом сезоне ПСЖ выиграл трофей чемпионата Франции. Нант стал 13-м с 36 очками.

Летом столичный гранд добрался до финала клубного чемпионата мира, а 13 августа завоевал Суперкубок УЕФА.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

По теме:
Французский журналист: «Во Франции больше обсуждают уход Доннаруммы»
Пока без дебюта Погба. Монако победило Гавр в 1-м туре чемпионата
«Он превосходит их». Луис Энрике сделал важное заявление по Забарному
Нант ПСЖ смотреть онлайн Илья Забарный Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
